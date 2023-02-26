США захотели сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге

Богданов сообщил о попытках США и их союзников сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге

США и их союзники проводят «беспрецедентную кампанию», пытаясь добиться изоляции России; в частности, хотят сорвать проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

Богданов заявил, что США пытаются добиться «политической и экономической изоляции России». Так, после начала специальной военной операции на Украине давление Запада на страны Африки усилилось – им угрожают санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, передает ТАСС.

По словам Богданова, США активно вбрасывают обвинения против России «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, которые должны привести к обострению социально-экономических проблем в Африке.

Богданов заявил, что дипломатия России традиционно «учитывает все возможные внешние факторы», защищает «собственную повестку». Первостепенное значение для российской дипломатии имеют «государственные интересы России и ее друзей». Москва не собирается менять этот курс и поддерживает «принцип свободного выбора пути развития суверенных стран».

Саммит должен состояться в июле. Москва получает «подтверждения участия в предстоящей встрече на высшем уровне от лидеров государств континента», что свидетельствует о «поддержке со стороны значительного блока стран» Африки, сказал он.