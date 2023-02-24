Медведев призвал отодвинуть границы угроз России до Польши

Медведев: В ходе СВО надо достичь всех целей и отодвинуть угрозы России до границ Польши

В ходе спецоперации важно достичь всех целей, в частности отодвинуть границы угроз России как можно дальше, даже если это будут границы Польши, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что СВО идет уже год. «Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет», написал он в Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, «исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов».

Зампред СБ отметил, что впереди будут переговоры, которые будут тяжелыми и нервными. По мнению Медведева, решения будет принимать не президент Украины Владимир Зеленский, а за океаном.

Он считает, что враги России не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно, по историческим законам, это произойдет. Тогда должно появиться новое соглашение, считает Медведев.

После этого, по его мнению, начнется не менее сложная пора. Медведев добавил, что в какой-то момент оставшийся киевский режим снова будет провоцировать мировой конфликт.

«Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам», – заключил он.

Ранее Медведев заявил, что если Россия, «не добившись победы», остановит СВО, то ее порвут на части. Он считает, что боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.