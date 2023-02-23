Движение поездов в Крыму приостановлено из-за повреждения ж/д путей

В МЧС предупредили о приостановке движения поездов в Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна

Повреждение железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма на участке от Симферополя к Севастополю привело к временной приостановке движения поездов, сообщило региональное управление МЧС.

Как сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале, в 19.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Бахчисарайском районе Крыма в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна, в результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Причины произошедшего не уточняются.

Как сообщил заместитель министра транспорта полуострова Николай Лукашенко, ремонт завершат в течение нескольких часов, после чего движение вновь будет открыто. К месту ЧП направили пожарно-спасательные подразделения и оперативную группу МЧС, а также ремонтную бригаду Крымской железной дороги.

В свою очередь глава администрации Бахчисарайского района Крыма Людмила Пучкова сообщила, что повреждение железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма стало причиной задержки пассажирского поезда сообщением Севастополь – Санкт-Петербург, пассажиров пригородных поездов доставили в Симферополь автобусами, передает ТАСС.

Напомним, во вторник глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить границы спецоперации до Одессы, чтобы гарантировать безопасность полуострова.