В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы

Глава парламента Крыма Константинов предложил расширить границы спецоперации до Одессы

Безопасность Крыма можно гарантировать, если расширить границы спецоперации до Одессы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, только возвращение города-героя Одессы под контроль России даст гарантию, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.