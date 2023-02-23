Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить

Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.

«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием.

«Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60 да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем опять же по всему миру», – заявил президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.