Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Взгляд
23 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
Разделы

Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
Перейти в раздел…

Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    В ЕС второй день подряд не могут согласовать санкции против России Украина обвинила «Ашан» в «спонсировании войны» ЕК вынудили отказаться от антироссийских штрафов внутри Евросоюза Во Франции назвали последствия президентства «шмякающегося» Байдена
    Швейцария объявила о проведении секретных переговоров по Украине Washington Post перечислила провалы Запада в попытке изолировать Россию В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
    Экс-советник Пентагона напомнил ВСУ о военной хитрости Суворова Вертолет с иранским министром на борту потерпел крушение Пентагон: Россия уведомила США об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты В Белом доме объяснили происхождение пятна на лбу Байдена

    Главная тема


    СБУ начала формировать «обменный фонд» при обысках монастырей

    «нужно нечто большее»


    Госдеп выступил против «циничного прекращения огня» на Украине

    «секретная группа»


    Британия начала тайно скупать советские боеприпасы для ВСУ

    Конфликт на Украине


    Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»

    Видео

    важное сражение


    Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

    речь в Варшаве


    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


    Максим Соколов: Почему Познер поддержал Херша

    Дело труба


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

    Послание президента


    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

    23 февраля 2023, 21:17

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили армяно-азербайджанские отношения и ситуацию в Карабахе, сообщили в армянском правительстве.

    Политики поговорили на темы гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора Азербайджаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Армении.

    Пашинян отметил важность проведения Россией необходимых шагов по преодолению кризиса, а также напомнил о решении Международного суда ООН по разблокированию этого коридора.

    Также Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана в ноябре 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

    Во вторник Минобороны России сообщало, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня.

    Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
    Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
    		    22 февраля 2023, 21:28
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.

    Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.

    Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.

    Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин. 

    Коментарии (25)
    Путин приостановил участие России в ДСНВ
    		    21 февраля 2023, 13:46
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.

    Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.

    Коментарии (24)
    Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
    Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад

    23 февраля 2023, 08:18

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.

    Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».

    Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.

    Коментарии (6)
    Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
    Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
    		   21 февраля 2023, 13:44
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Елизавета Шишкова

    Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.

    «При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.

    Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.

    Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.

    Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.

    Коментарии (13)
    Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск
    		    21 февраля 2023, 12:44
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Вера Басилая

    Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта.

    Коментарии (12)
    Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
    		    21 февраля 2023, 13:14
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

    «Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.

    На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.

    Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.

    Коментарии (17)
    Россияне назвали послание Путина важным и интересным
    ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным

    23 февраля 2023, 09:18

    Текст: Антон Никитин

    Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.

    Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».

    Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».

    На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.

    Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.

    Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.

    Коментарии (3)
    Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России
    		    21 февраля 2023, 12:28
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Елизавета Шишкова

    Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

    Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

    «Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент.  

    Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

    Коментарии (34)
    Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину
    		    21 февраля 2023, 12:36
    Текст: Вера Басилая

    Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.

    Коментарии (38)
    Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»
    		    21 февраля 2023, 12:18
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами».

    «Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства.

    Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин.

    По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу.

    «Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России.

    В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. 

    Коментарии (21)
    В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
    Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
    		    23 февраля 2023, 10:04
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.

    Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».

    Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.

    Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.

    В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.

    Коментарии (9)
    Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
    Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
    		    22 февраля 2023, 16:28
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»

    «Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.

    Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.

    Коментарии (6)
    Путин дал напутствие бизнесу
    		    21 февраля 2023, 13:28
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал предпринимателей быть со своей Родиной.

    «Сейчас не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить, выпросить, надо перестроить свою жизнь и работу. Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – передает ТАСС слова Путина.

    Также он предложил вкладывать в культуру, в науку, здравоохранение, спорт.

    «Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит», – отметил президент.

    «Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место в, казалось бы, привлекательной западной столице или курорте, другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять – они там второй сорт», – заявил Путин.

    «Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло», – российский лидер.

    По его словам, есть другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников.

    «Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя: в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять – и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие», – сказал Путин.

    «Считаю в этой связи правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо, активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.

    «Бизнес, прежде всего в ключевых секторах, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул президент.

    Коментарии (14)
    Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
    		    22 февраля 2023, 14:10
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.

    «Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.

    Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».

    Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

    С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

    В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.

    Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.

    Коментарии (41)
    Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить
    		    21 февраля 2023, 12:22
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.

    «Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина.

     

    По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием.

    «Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60 да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем опять же по всему миру», – заявил президент.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

    Коментарии (43)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •