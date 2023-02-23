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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
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Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили армяно-азербайджанские отношения и ситуацию в Карабахе, сообщили в армянском правительстве.
Политики поговорили на темы гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора Азербайджаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Армении.
Пашинян отметил важность проведения Россией необходимых шагов по преодолению кризиса, а также напомнил о решении Международного суда ООН по разблокированию этого коридора.
Также Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана в ноябре 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Во вторник Минобороны России сообщало, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня.
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск
Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта.
Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
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Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.
На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.
Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.
Россияне назвали послание Путина важным и интересным
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным
Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России
Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.
Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.
«Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент.
Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину
Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.
Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»
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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами».
«Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин.
По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу.
«Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России.
В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности.
В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
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Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.
Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».
Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.
Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.
Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»
«Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.
Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.
Путин дал напутствие бизнесу
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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал предпринимателей быть со своей Родиной.
«Сейчас не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить, выпросить, надо перестроить свою жизнь и работу. Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – передает ТАСС слова Путина.
Также он предложил вкладывать в культуру, в науку, здравоохранение, спорт.
«Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит», – отметил президент.
«Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место в, казалось бы, привлекательной западной столице или курорте, другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять – они там второй сорт», – заявил Путин.
«Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло», – российский лидер.
По его словам, есть другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников.
«Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя: в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять – и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие», – сказал Путин.
«Считаю в этой связи правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо, активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», – передает ТАСС слова главы государства.
Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.
«Бизнес, прежде всего в ключевых секторах, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул президент.
Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
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Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить
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Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.
«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием.
«Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60 да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем опять же по всему миру», – заявил президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.