Захарова объяснила, зачем Запад разрушал существующую в мире систему безопасности

Захарова: Запад сознательно разрушал существующую систему безопасности в мире

Коллективный Запад абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушал существующую в мире систему безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что эта система предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений. Запад же, по ее словам, стремился «разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними».

Кроме того, Запад хотел «контролировать всех и вся» и стремился вырваться из всех обязательств, разрушить предполагавшую взаимную ответственность систему, чтобы избавиться от контроля над собой и установить контроль над всеми, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут заявить о себе как о единственном центре силы в мире», – добавила дипломат.

Накануне глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).