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Захарова объяснила, зачем Запад разрушал существующую в мире систему безопасности
Захарова: Запад сознательно разрушал существующую систему безопасности в мире
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Коллективный Запад абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушал существующую в мире систему безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что эта система предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений. Запад же, по ее словам, стремился «разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними».
Кроме того, Запад хотел «контролировать всех и вся» и стремился вырваться из всех обязательств, разрушить предполагавшую взаимную ответственность систему, чтобы избавиться от контроля над собой и установить контроль над всеми, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут заявить о себе как о единственном центре силы в мире», – добавила дипломат.
Накануне глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ
В Совете нацбезопасности США заявили, что готовы провести встречу с Россией по ДСНВ
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Представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности, сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома телеканалу CNN.
Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать с Россией темы ядерной стабильности, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты намерены работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями, передает ТАСС.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
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Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.
Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».
Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.
Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.
«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.
Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.
Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.
Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».
Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.
Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
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Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.
Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам
После обращения Байдена к россиянам Захарова указала на слово «недруг» в русском языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что НАТО – «не враг» россиянам.
Захарова отметила в Telegram, что в «русском языке есть замечательное слово «недруг». «Оно хуже, чем «враг», – заявила официальный представитель МИДа.
Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.
Песков: Россия заранее не предупреждала США о решении приостановить участие в ДСНВ
Вашингтону стало известно о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, предупреждала ли Москва заранее Вашингтон о том, что Путин объявит сегодня о таком решении. А затем утвердительно ответил на вопрос о том, узнали ли США об этом шаге, как и все, из послания российского лидера парламенту, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3
Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3
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Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС.
Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости».
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы.
В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».
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В США не увидели оснований менять готовность ядерных сил
В Госдепе не увидели оснований для повышения готовности ядерных сил
Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN.
Он пояснил, что США будут внимательно следить за дальнейшими шагами Москвы, которые она применит на деле. На данный момент США не видят причин менять готовность ядерных стратегических сил, однако в Вашингтоне следят за ситуацией каждый день, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка участия Москвы ДСНВ стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России.
Задержанного с пистолетом в Шереметьеве американца приговорили к восьми годам колонии
В Москве гражданина США, задержанного в аэропорту Шереметьево с пистолетом, приговорили к восьми годам колонии.
Речь идет об американце Андрэ Хачатуряне, передает РИА «Новости» со ссылкой на суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет в колонии общего режима.
Прокурор запрашивал девять лет колонии, но решение суда оказалось мягче.
Хачатуряна задержали в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17, когда он летел из США в Армению. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Американцу предъявили обвинение в контрабанде оружия. Сначала мужчина вину не признавал, но позже признался и раскаялся.
МИД: Вести дела с Западом в обычном режиме больше невозможно
В МИД заявили о невозможности вести дела с Западом в обычном режиме
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Вести дела с США и в целом с Западом в обычном режиме больше нет возможности, это же касается и сферы контроля над вооружениями, заявили в МИД России.
Сфера контроля над вооружениями неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий, сообщили в пресс-службе МИДа.
Отмечается, что политика США направлена на подрыв нацбезопасности России, что противоречит принципам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В ведомстве подчеркнули, что участие России в договоре лишь приостановлено, оно может быть обратимо, если США приложат усилия для его полного выполнения. В МИДе призвали Вашингтон именно к таким шагам.
Также указано на нарушение со стороны США ключевых положений ДСНВ. Так, речь идет об одностороннем исключении из зачета по договору более 100 единиц американских СНВ. Их Вашингтон переименовал, чтобы они перестали попадать под договорные определения.
В министерстве указали, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные им ограничения, согласно договору.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
Китай возложил на США ответственность за ситуацию вокруг СНВ-3
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США принять меры по возобновлению работы механизмов контроля над вооружениями
США первыми вышли из механизмов контроля над вооружениями в отношениях с Россией, Вашингтон должен первым сделать шаги по их восстановлению, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Китайского дипломата спросили, должна ли Россия вернуться к исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он ответил, что США «должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали», передает РИА «Новости».
Чжан Цзюнь сказал, что СНВ-3 и другие механизмы – это «важная часть глобальной архитектуры безопасности». Он выразил сожаление, что в данной сфере участники делают «негативные шаги». Дипломат призвал «заинтересованные стороны» к продолжению диалога.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект.
Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России
Wall Street Journal: Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России
Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, коснутся примерно 200 российских юридических и физических лиц, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным газеты, в санкционный список США будут внесены «губернаторы и члены семей российских чиновников», сообщает ТАСС.
Кроме того, ограничительные меры, по сведениям издания, будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также «сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций».
Напомним, власти США и партнеры Вашингтона намерены объявить на этой неделе о введении новых санкций против России, заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве.