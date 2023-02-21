ООН заявила о неспособности проверить обвинения по взрывам «Северных потоков»

Замгенсека ООН ДиКарло заявила о неспособности организации проверить обвинения по диверсиям на «Северных потоках»

ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить обвинения, касающиеся диверсий на «Северных потоках», сообщила заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

На заседании СБ ООН ДиКарло сказала, что организация ждет результатов национальных расследований. Она подчеркнула «щепетильность» данной темы и призвала «проявить сдержанность и воздержаться от спекуляций», передает ТАСС.

Власти Германии, Дании и Швеции направили в ООН письмо, в котором говорилось, что они еще не завершили расследование взрывов. По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, указанные страны «утверждают, что информировали Россию» о проведении расследования, но «это неправда».