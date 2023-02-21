Игру Angry Birds решили исключить из приложения Google Play

Китай предложил концепцию глобальной безопасности

Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа.

Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру, передает ТАСС.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.

Так, правительство Китая выделило шесть основных направлений, по которым предлагается строить внешнее взаимодействие с другими странами.

Прежде всего, власти Китая выделили приверженность стран к видению модели общей и устойчивой безопасности, из чего рождается второй принцип – приверженность к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Другим основным направлением в КНР выделили приверженность правительств других стран к соблюдению целей и принципов Устава ООН, а также приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран.

Касательно вопроса регулирования возможных конфликтов, китайские власти отдельно выделили приверженность правительств мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации.

Шестым предложенным Китаем принципом стала приверженность обеспечению безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.

Кроме того, среди 20 приоритетов сотрудничества особо выделяются активное участие в формулировании «новой повестки дня» для мира, выполнение резолюций ООН и содействие политическому урегулированию международных проблем.

Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.

Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.