Евростат: Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%

Потребление газа в странах Евросоюза в период с августа по сентябрь упало на 19,3% по сравнения с пятилетним значением, в ряде стран это показатель снизился на 40-60%.

Так, в Финляндии показатель потребления газа упал на 57,3%, в Литве – на 47,9%, в Швеции – на 40,2%, следует из сообщения Евростата, передает РИА «Новости».

Данные сравнили со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз на фоне санкций против Москвы дал поручение приложить се усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Речь идет об обязательном снижении на 15%.

Меньше всего снизили потребление газа в Ирландии – на 0,3%. Не достигли цели по снижению в Испании и Словении.