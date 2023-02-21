Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%

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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
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Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
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Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%
Евростат: Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%
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Потребление газа в странах Евросоюза в период с августа по сентябрь упало на 19,3% по сравнения с пятилетним значением, в ряде стран это показатель снизился на 40-60%.
Так, в Финляндии показатель потребления газа упал на 57,3%, в Литве – на 47,9%, в Швеции – на 40,2%, следует из сообщения Евростата, передает РИА «Новости».
Данные сравнили со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз на фоне санкций против Москвы дал поручение приложить се усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Речь идет об обязательном снижении на 15%.
Меньше всего снизили потребление газа в Ирландии – на 0,3%. Не достигли цели по снижению в Испании и Словении.
Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Сербия собралась заменить российские истребители на французские
Президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale
Сербия отказывается от российских истребителей и будет закупать французские Rafale, заявил президент республики Александр Вучич.
По словам Вучича, обслуживать российские истребители МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, стало невозможно из-за введенных санкций. Как заявил президент Сербии, из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями, сообщает Bloomberg.
В минувшую субботу, после встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и Соединенными Штатами. Ранее Блинкен призвал сербов встать на сторону Украины, пересмотреть отношения с Россией и признать Косово.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Китай предложил концепцию глобальной безопасности
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Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа.
Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру, передает ТАСС.
Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.
Так, правительство Китая выделило шесть основных направлений, по которым предлагается строить внешнее взаимодействие с другими странами.
Прежде всего, власти Китая выделили приверженность стран к видению модели общей и устойчивой безопасности, из чего рождается второй принцип – приверженность к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран.
Другим основным направлением в КНР выделили приверженность правительств других стран к соблюдению целей и принципов Устава ООН, а также приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран.
Касательно вопроса регулирования возможных конфликтов, китайские власти отдельно выделили приверженность правительств мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации.
Шестым предложенным Китаем принципом стала приверженность обеспечению безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.
Кроме того, среди 20 приоритетов сотрудничества особо выделяются активное участие в формулировании «новой повестки дня» для мира, выполнение резолюций ООН и содействие политическому урегулированию международных проблем.
Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.
Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Назначено новое заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Программа работы СБ ООН: Заседание Совета Безопасности по подрыву «Северных потоков» назначено на 15.00 21 февраля
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Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме диверсий на «Северных потоках» назначено на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля, говорится в программе Совбеза.
После продолжавшихся в течение дня дискуссий по поводу графика встреча назначена на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля. Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах, передает ТАСС.
Обсуждение времени проведения заседания связано с планом мероприятий в ООН, посвященных годовщине специальной военной операции РФ на Украине. Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля в 15.00 (23.00 мск). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время. В проекте российской резолюции генеральному секретарю ООН предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.
Ранее Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия запрашивала проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля. Однако в понедельник запланированное на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах «Северный поток» было перенесено на неопределенный срок.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Власти Антальи и Мерсина в Турции призвали людей не приближаться к морю
Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды
Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды.
Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости».
Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято.
После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.
Медведев: США заслужили приостановку СНВ-3 антироссийской политикой
Приостановка участия Москвы в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
Соединенные Штаты «получили, что заслужили за свою тупую антироссийскую политику», а именно – приостановку действия СНВ-3, заявил Медведев в Twitter, передает ТАСС.
Он добавил, что не получится воевать с Россией и делать вид, что с вопросами стратегической стабильности все по-прежнему в порядке. «Поделом вам!» – написал зампред Совбеза РФ в соцсетях.
Ранее в НАТО выразили сожаление о приостановке Россией участия в СНВ-3.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3.
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск
Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта.
Актрису Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали после пяти месяцев лечения в онкологической клинике
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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после пяти месяцев лечения последствий глиобластомы головного мозга.
С сентября прошлого года тяжелобольная Анастасия Заворотнюк находилась в частной московской клинике, где ее лечили от последствий глиобластомы головного мозга – агрессивной формы опухоли. Сообщается, что лечением Заворотнюк занимались, в том числе зарубежные специалисты из Израиля, пишет «Комсомольская правда».
Источник издания сообщил, что в госпитале, где проходила лечение актриса, разработали и запатентовали свой метод лечения злокачественных опухолей мозга, который позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два раза.
Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают, однако, по мнению специалистов, уже один тот факт, что Заворотнюк борется за жизнь четыре года, внушает оптимизм.
По словам врача-онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, если глиобластома была небольшая, и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. Он отметил, что кроме лечения, важна и реабилитация.
Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.
Стало известно о внешнем источнике повреждения космического грузовика «Прогресс МС-21»
Роскосмос: Космический грузовик «Прогресс МС-21» бы поврежден в результате внешнего воздействия
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Система терморегулирования космического грузовика «Прогресс МС-21» вышла из строя в результате повреждения из-за внешнего воздействия, сообщили в Роскосмосе.
Согласно данным Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева, «Прогресс МС-21» был поврежден в результате внешнего воздействия, об этом свидетельствуют фотоснимки, которые сделали космонавты после отстыковки грузовика 18 февраля, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на имеющихся кадрах видны изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.
Как отметили в госкорпорации, обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении «Прогресса МС-21» на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС.
Более того, РКК провела анализ замечаний к работе терморегулирования за 15 лет и не обнаружила недостатков, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации.
Также в Роскосмосе отметили, что уже на Земле запланирована серия экспериментов для создания искусственно такого же повреждения. Специалисты хотят имитировать повреждения, чтобы найти причину.
В субботу «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковали от МКС. Однако сведение корабля с орбиты было отложено. Позднее несгоревшие элементы «Прогресса МС-21» затопили в Тихом океане.
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили вспышку
Сирийский сейсмолог Хасан объяснила вспышку в небе над Турцией и Сирией перед землетрясением изменением полей атмосферы
Перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, заявила директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, комментируя появление фото и видео голубой вспышки в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии.
На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди.
В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.
Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
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Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.
На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.
Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.
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