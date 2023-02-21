МОК раскритиковал осуждение ЕП допуска россиян к соревнованиям

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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 15:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
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Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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Может появиться новая форма расизма – не по оттенку кожи, а по результатам генетических тестов, которые разделят людей на сверхчеловеков с хорошими генами и недочеловеков, у которых в генах написано, что они годятся только для самых низкооплачиваемых работ.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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МОК раскритиковал осуждение ЕП допуска россиян к соревнованиям
МОК: Резолюция Европарламента противоречит объединяющей миссии Олимпийских игр
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Решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление российским и белорусским спортсменам возможности отобраться на Игры 2024 года в Париже находится в противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр по миростроительству, говорится в заявлении МОК.
В субботней резолюции ЕП говорится о том, что с осуждением МОК выступили 444 депутата, против высказались 26. Законодатели призвали международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы тот отменил свое решение, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что не существует решения МОК разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации ОИ-2024, ведется исследование первичной концепции условий участия, при этом ЕП не принимает во внимание и опасения, выраженные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. В МОК также заявили, резолюция находится в явном противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией, одобренной Европейским союзом.
Ранее в МОК заявили, что государствам не следует подписывать декларации, которые не отражают мнение олимпийского движения по вопросу допуска россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже.
Киркоров раскрыл причину развода с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал о причине развода с Аллой Пугачевой
Российский певец Филипп Киркоров признался, что «всегда ходил налево», поэтому развелся с Аллой Пугачевой, и теперь он одинокий человек.
Киркоров в шоу «Маска» на НТВ обсуждал тему измены с неизвестной актрисой, скрывающейся под маской Шаурмы. Она назвала себя верной невестой, которая не ходит налево. Так она ответила на предложение ведущего Вячеслава Макарова певцу Алексею Воробьеву присмотреться к артистке, пишет Life.
Тогда Киркоров заметил, что всегда ходил налево, поэтому от него и ушла Пугачева, и теперь он и одинок.
Напомним, Пугачева и Киркоров развелись в 2005 году, прожив вместе 11 лет.
Сербия собралась заменить российские истребители на французские
Президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale
Сербия отказывается от российских истребителей и будет закупать французские Rafale, заявил президент республики Александр Вучич.
По словам Вучича, обслуживать российские истребители МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, стало невозможно из-за введенных санкций. Как заявил президент Сербии, из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями, сообщает Bloomberg.
В минувшую субботу, после встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и Соединенными Штатами. Ранее Блинкен призвал сербов встать на сторону Украины, пересмотреть отношения с Россией и признать Косово.
Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области.
В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов.
СМИ раскрыли план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Bloomberg: План КНР по Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия
Китайский план урегулирования конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву, следует из документа, с которым ознакомились европейские источники.
Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН, передает РИА «Новости».
Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса.
Кроме того, Ван И ранее отметил, что Китай подготовит к концу февраля документ, в котором будет изложена позиция по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Медведев раскрыл масштабы падения численности населения Украины
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С момента переписи населения Украины в 2001 году, его численность сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно – в огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету.
«А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – написал Медведев.
Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.
В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с Владимиром Зеленским.
Китай поддержал российский проект резолюции ООН по «Северным потокам»
КНР поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по «Северным потокам» и призвала провести расследование
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Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2», заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Китайский дипломат отметил, что Китай также выступает за проведение расследования взрывов и привлечению тех, кто это сделал, к ответственности, передает ТАСС.
Ранее российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». В проекте резолюции содержится призыв выявить исполнителей диверсии, спонсоров, организаторов и сообщников. Генсек должен выбрать «независимых и международно признанных юристов», которые войдут в комиссию.
Проект резолюции осуждает диверсию на газопроводах и подчеркивает, что уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Кроме того, в тексте указывается, что атаке предшествовали неоднократные угрозы в отношении газопровода со стороны США.
Документ может быть вынесен на голосование на этой неделе, Россия запросила проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля.
Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Китай предложил концепцию глобальной безопасности
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Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа.
Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру, передает ТАСС.
Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.
Так, правительство Китая выделило шесть основных направлений, по которым предлагается строить внешнее взаимодействие с другими странами.
Прежде всего, власти Китая выделили приверженность стран к видению модели общей и устойчивой безопасности, из чего рождается второй принцип – приверженность к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран.
Другим основным направлением в КНР выделили приверженность правительств других стран к соблюдению целей и принципов Устава ООН, а также приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран.
Касательно вопроса регулирования возможных конфликтов, китайские власти отдельно выделили приверженность правительств мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации.
Шестым предложенным Китаем принципом стала приверженность обеспечению безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.
Кроме того, среди 20 приоритетов сотрудничества особо выделяются активное участие в формулировании «новой повестки дня» для мира, выполнение резолюций ООН и содействие политическому урегулированию международных проблем.
Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.
Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.
Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
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Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.
«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
Историк кулинарии назвал самые правильные русские блины для Масленицы
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Пшеничные блины – немецкие, а русскими считаются гречневые, так называемые красные блины, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников, рассказывая о традиционном праздновании Масленицы.
«Масленица – это не домашний праздник, а, скорее, уличный. В период ее празднования принято ходить на ярмарки и площади, лакомиться блинами, пирогами и пирожками, кататься на санях, петь и веселиться, причем не только в кругу семьи, но и с соседями, друзьями, и даже с незнакомыми людьми. Русские люди таким образом провожали зиму», – говорит Сырников.
Он подчеркивает, что упоминание о праздновании Масленицы есть и в воспоминаниях 200-летней давности, однако единого четкого рецепта для приготовления главного блюда этого праздника нет. В каждом регионе страны блины всегда готовили по-разному. Где-то пекли толстые и воздушные, где-то тонкие и ажурные, где-то из овсяной муки, где-то из пшенной. В настоящее время самыми распространенными являются пшеничные.
Еще 150 лет назад, продолжает собеседник, пшеничные блины были редкостью. Есть воспоминания публициста Николая Шелгунова, который приехал в один из богатых купеческих городов и увидел, что там жители на Масленицу готовят не русские гречневые блины, а немецкие пшеничные, что его удивило.
«Гречневые блины, их еще называют красными из-за цвета, наверное, являются самыми каноничными. Они очень вкусные, с привкусом любимой гречневой каши, невероятным ароматом и красивым красным цветом. Упоминания о них есть еще в поваренных книгах революционного времени. Печь их можно только в русской печи, поскольку на сковороде перевернуть на другую сторону для обжарки блин не получится – развалится. Если хочется приготовить такие блины на сковороде, то необходимо добавить в них также пшеничную муку, так они будут более податливые», – делится историк кулинарии.
Вы печете блины на Масленицу?
Что касается начинок, то по большей части на Масленицу в блины ничего не заворачивали, ели их сразу, горячими, рассказывает эксперт. Нередко скатывали их в трубочки или брали блин целиком и макали в добавку по вкусу: топленое масло, сметану, мед или икру. Однако в современном мире придумано огромное количество дополнений к данному мучному изделию: карамелизированные яблоки, творог с зеленью, либо сладкий, мясной фарш и даже соленая рыба. Каждый может найти себе что-нибудь по вкусу.
В 2023 году масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля.
Назначено новое заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Программа работы СБ ООН: Заседание Совета Безопасности по подрыву «Северных потоков» назначено на 15.00 21 февраля
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Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме диверсий на «Северных потоках» назначено на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля, говорится в программе Совбеза.
После продолжавшихся в течение дня дискуссий по поводу графика встреча назначена на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля. Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах, передает ТАСС.
Обсуждение времени проведения заседания связано с планом мероприятий в ООН, посвященных годовщине специальной военной операции РФ на Украине. Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля в 15.00 (23.00 мск). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время. В проекте российской резолюции генеральному секретарю ООН предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.
Ранее Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия запрашивала проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля. Однако в понедельник запланированное на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах «Северный поток» было перенесено на неопределенный срок.
Власти Антальи и Мерсина в Турции призвали людей не приближаться к морю
Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды
Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды.
Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости».
Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято.
После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.
В Приднестровье назвали заявления о выводе миротворцев неприемлемыми
В Приднестровье назвали заявления Молдавии о выводе миротворцев России неприемлемыми
Высказывания молдавского премьера Дорина Речана о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья неприемлемы и контрпродуктивны, заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.
Кишинев практически 30 лет заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции и говорит о необходимости вывода российских военных, напомнил Игнатьев в эфире «России 24», передает ТАСС.
Сложившаяся ситуация является сложной и тревожной, единственный способ завершения миротворческой операции – достижение окончательного «справедливого всеобъемлющего урегулирования молдово-приднестровского конфликта», подчеркнул глава МИД. Все остальные варианты недопустимы и контрпродуктивны, заключил Игнатьев.
Напомним, Речан еще до назначения на должность премьера Молдавии заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.
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