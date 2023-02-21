МОК раскритиковал осуждение ЕП допуска россиян к соревнованиям

МОК: Резолюция Европарламента противоречит объединяющей миссии Олимпийских игр

Решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление российским и белорусским спортсменам возможности отобраться на Игры 2024 года в Париже находится в противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр по миростроительству, говорится в заявлении МОК.

В субботней резолюции ЕП говорится о том, что с осуждением МОК выступили 444 депутата, против высказались 26. Законодатели призвали международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы тот отменил свое решение, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что не существует решения МОК разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации ОИ-2024, ведется исследование первичной концепции условий участия, при этом ЕП не принимает во внимание и опасения, выраженные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. В МОК также заявили, резолюция находится в явном противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией, одобренной Европейским союзом.

Ранее в МОК заявили, что государствам не следует подписывать декларации, которые не отражают мнение олимпийского движения по вопросу допуска россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже.