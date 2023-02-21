ЭИСИ назвал лучшие региональные практики

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил несколько новых практик, применяемых в регионах, отобранных с 13 по 19 февраля.

Институт указал на новые льготные ипотечные программы, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), позволяющие IT-специалистам и участникам пилотного проекта по расселению аварийного жилья ипотеку под 6,6% в строящемся жилье или под 6,1% при приобретении готовой квартиры от застройщика.

Список практик приведен в Telegram-канале ЭИСИ, полный дайджест доступен на сайте института.

В Свердловской области запущен пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака. В проекте участвует межмуниципальный медицинский центр Асбеста и прикрепленные к нему территории. Анализы жителей будут исследовать на скрытую кровь в лаборатории ММЦ Асбеста, где есть высокоточное оборудование. При положительном результате пациента направят на второй этап – колоноскопию, а в случае обнаружения опухоли – в трехдневный срок примут медики областного онкодиспансера.

В Ивановской области педагоги, оформившие ипотечные кредиты не ранее 1 января 2018 года, могут оформить единовременную выплату для их погашения. Получателями данной меры поддержки теперь могут стать воспитатели детсадов, логопеды, дефектологи и другие категории педагогических работников. Размер единовременной выплаты – 300 тыс. рублей.

В Сахалинской области институт указал на программу по благоустройству подъездов, включенную в партийный проект «Единой России» «Мой двор. Мой подъезд». Проект масштабирован на все муниципалитеты региона. Сейчас эта работа активно идет в областном центре. Управляющие компании благодаря субсидиям из бюджета приводят в порядок многоквартирные дома, а жители украшают подъезды.

В Петербурге ЭИСИ выделил сервис онлайн-мониторинга механизированной уборки дворов. У специалистов ЖКХ появилась возможность отслеживать уборку внутриквартальных территорий, информация о которых будет отображаться на публичных картах. Петербуржцы смогут получать уведомления о планируемых сроках механизированной уборки дворов, чтобы заблаговременно перепарковать автомобили.