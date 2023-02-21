Эдгард Запашный отреагировал на декриминализацию зоофилии в Испании

Эдгард Запашный: Декриминализация зоофилии в Испании полностью противоречит человеческой морали

«То, что сейчас происходит в якобы цивилизованных странах, полностью противоречит человеческой морали, здравому смыслу и общепризнанной культуре», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, комментируя введение в УК Испании поправки о зоофилии.

СМИ сообщают, что в Испании зоофилия больше не является преступлением, если при контакте с человеком животное не получило физических травм. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны приняты конгрессом.

«То, что испанцы отмочили, по другому это не назвать, стало для меня прямой неожиданностью, потому что я думал, что это более цивилизованная страна с меньшим желанием проводить какие-то сексуальные реформы. Я полагал, что они более консервативны в этом плане. И скорее всего, эта тенденция будет иметь продолжение, я в этом даже не сомневаюсь, потому что ряд мировых держав давно себя зарекомендовали как страны, которые могут ввести какие-то неадекватные законы», – говорит Запашный.

Он подчеркивает, что в некоторых штатах Америки идет легализация героина, поэтому и абсурд с декриминализацией зоофилии обязательно будет поддержан рядом «цивилизованных» стран.

«Я уверен, что в каком-то обозримом будущем здравомыслящим людям надоест отмалчиваться, и свое мнение в какой-то жесткой форме они все-таки выразят. Потому что то, что сейчас происходит в этих якобы цивилизованных странах, полностью противоречит человеческой морали, здравому смыслу и вообще общепризнанной культуре», – делится собеседник.

Настоящее российское правительство, по его мнению, однозначно не допустит ничего подобного в стране, считает эксперт. По крайней мере, так будет до тех пор, пока у власти находится Владимир Путин и его последователи, «которые будут оставаться в рамках адекватности».

«Мы не пойдем на поводу у этих «цивилизованных» стран. И в какой-то момент, выстояв этот напор, а он будет постоянно на нашу страну, мы в дальнейшем сами станем примером. И вот эти люди, которые психанут в конце концов, будут говорить, что им надо как в России, они будут нас ставить в качестве примера. Нам надо просто продолжать отстаивать свои интересы, несмотря на тот имидж, который на постоянной основе нам пытаются навязать, что мы «недострана», – заключил Запашный.

Ранее организация «Родительское всероссийское сопротивление» углядела в рекламе корма для кошек на телевидение пропаганду зоофилии. Уточняется, что в рекламе мужчина смотрит на кошку «с вожделением». «Это такая реклама зоофилии и просто обесценивание отношений между мужчиной и женщиной?» – задаются вопросом в РВС.