Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до семи человек

При разборе завалов на пожаре в бытовках в Севастополе обнаружили тело седьмого рабочего

При пожаре в бытовках в Севастополе погибли семь человек, в строительном модуле проживало 100 человек, возбуждено уголовное дело.

По последним данным, обнаружены тела семи человек на пожаре в бытовках в Севастополе, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Между тем, после пожара следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, говорится в сообщении на сайте СУ СК по Республике Крым и Севастополю.

По данным СК, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих, число пострадавших и погибших будет уточняться.

Ранее пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем ночью, площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщалось о шести погибших и двух пострадавших.