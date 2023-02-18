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«Прогресс МС-21» после утечки решили свести с орбиты 19 февраля
Корабль «Прогресс МС-21» после утечки теплоносителя решили свести с орбиты 19 февраля
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Принято решение сводить с орбиты 19 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-21», в котором произошла утечка теплоносителя, сообщили в Роскосмосе.
Решение принято главной оперативной группой управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева, передает ТАСС.
Ранее этот грузовой корабль отстыковали от Международной космической станции, а затем решили вернуть.
На корабле несколько дней назад разгерметизировалась система терморегулирования.
Жительница Донецка развеяла украинский миф о причинах начала спецоперации
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Эскалация конфликта началась весной 2021 года и достигла своего пика 17 февраля 2022 года, когда ВСУ нанесли массированные удары по центру Донецка, а также ударили по водной и энергетической инфраструктуре. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала жительница ДНР Валентина Чайка. Она также напомнила, почему год назад власти региона объявили о начале массовой эвакуации мирных жителей.
«В ДНР и ЛНР никто не согласится с мифом о том, что «боевые действия начались 24 февраля 2022 года». Для нас они начались в 2014 году и сопровождались несколькими эскалациями. Одна из них приходится на апрель 2021 года. Это время концентрации сил и средств ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Эта эскалация длилась до декабря 2021 года, когда Москва предложила Вашингтону договориться о гарантиях безопасности», – считает жительница Донецка Валентина Чайка.
«На стыке 2021 и 2022 годов нам стало понятно: вокруг Украины раскручивается такой маховик событий, который практически невозможно разрешить дипломатическим путем из-за позиции наших оппонентов», – добавила она.
«Тогда же обострилась ситуация вблизи Донецка со стороны наших четырех прифронтовых районов. Мы напряженно встречали Новый год и это напряжение не спадало весь январь 2022 года. Разведка ДНР постоянно сообщала о стягивании украинских военных к линии соприкосновения. Интенсивность обстрелов города увеличивалась», – вспоминает Чайка.
«Первые удары по самому центру Донецка начались 17 февраля. На следующий день в городе начали звучать сирены воздушной тревоги. У дома правительства был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Эти и другие события привели к началу массовой эвакуации людей в Ростовскую область, остановке предприятий и прекращению работы общественного транспорта», – уточнила собеседница.
Как отмечал в те дни глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ ждали приказа Владимира Зеленского начать наступление в регионе. С аналогичным заявлением выступил тогда и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также объявил об эвакуации гражданского населения в соседние регионы.
«19 февраля в результате диверсии со стороны ВСУ погибли первые в рамках этой эскалации мирные жители. Силовые органы республики получили карты противника с планом захвата Донбасса в течение пяти суток. В этот же день у нас была объявлена всеобщая мобилизация. А 20 февраля в ДНР говорили о том, что Украина ведет полномасштабную артподготовку и может начать наступление в любую минуту», – напоминает Чайка.
«В результате артобстрелов был остановлен Южно-Донбасский водовод и Донецкая фильтровальная станция. Так началась водная блокада. В Москве тоже заявляли, что ситуация накалена до предела», – напомнила Чайка. Она добавила, что с начала 2022 года ежедневно появлялось множество сообщений о минировании детских садов, школ, вузов, различных административных зданий и объектов инфраструктуры.
Помимо этого, со стороны Украины с начала 2022 года продолжались удары по уничтожению объектов критической инфраструктуры в прифронтовых районах ДНР. «Электроподстанции подвергались массовым обстрелам. ВСУ вывели из строя все наши фильтровальные и водонапорные станции. Ремонтные бригады неделями не могли добраться до разрушенных объектов из-за продолжающихся обстрелов», – добавила Чайка.
«Поэтому когда украинские политики или их западные коллеги говорят о том, что «полномасштабная война началась 24 февраля» – это ложь и паршивая пропаганда, направленная на конструирование мифов вокруг СВО. Да и Зеленскому нужно как-то отвечать перед населением на классический украинский вопрос «А нас за що?» – резюмировала Чайка.
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Названа причина отмены встречи Путина с главой фракции ЕР Васильевым
Встречу Путина с главой фракции ЕР Васильевым отменили из-за положительного ПЦР-теста у депутата
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым не состоялась из-за положительного ПЦР-теста у депутата.
Источник сообщил, что Васильев заболел, при сдаче теста он находился на карантине и результат показал наличие вируса несколько дней назад, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Васильевым после оглашения российским лидером послания Федеральному собранию.
Путин на текущей неделе проводил встречи с главами парламентских партий. Он пообщался с лидерами КПРФ и ЛДПР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким, председателем «Справедливой России – За правду» Сергеем Мироновым и лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
Захарова ответила на призыв Китая к переговорам по Украине
Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к переговорам по Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, который на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров.
Чжан Цзюнь призвал «Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры». Кроме того, он заявил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть США, ЕС и НАТО. По его словам, это необходимо, чтобы начать всеобъемлющий диалог, в основе которого будет лежать принцип неделимости безопасности. По мнению Китая, требуется «обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру», передает РИА «Новости».
Захарова, комментируя заявление Чжан Цзюня, указала, что «Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией, передает РБК.
Напомним, в январе Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия на Украину, указав, что новые санкции или поставки оружия могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Арабские СМИ рассказали об удивившем США упреждающем ударе Путина
Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар, сделав неожиданный для США шаг
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Президент Владимир Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах, пишет обозреватель Ахмед Муса Хомани в статье, опубликованной на сайте арабского канала Al Mayadeen.
Ахмед Муса Хомани пишет, что Путин, ставший свидетелем распада Советского Союза, смог быстро разгадать американский план по развалу России. По словам автора публикации, с помощью вооруженных сил Украины Вашингтон намеревался поставить под угрозу существование России, передает «Царьград» содержание статьи.
Потому, продолжается в статье на портале Al Mayadeen, Путин «сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине».
По словам обозревателя, так российский лидер продемонстрировал Соединенным Штатам, что распад и гибель России останется несбывшейся американской мечтой.
Как объясняет Хомани, США хотели ослабить Россию и «обнести ее забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену, при этом с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью миру, что Вашингтон был просто взбешен этим. Тем не менее, Путину удалось переиграть США, заключает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые нашей стране пытаются создать на ее исторических территориях.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».
«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
Блинкен заявил о столкновении Молдавии с «идеальным штормом»
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с приписываемыми России «заговорами» против Молдавии
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Глава Госдепа Энтони Блинкен утверждает, что США обеспокоены сообщениями о якобы имеющимися у России планами дестабилизации обстановки в Молдавии.
На встрече в Мюнхене с президентом Молдавии Майей Санду Блинкен выразил поддержку безопасности, независимости, территориальной целостности Молдавии, а также ее усилиям в области реформ, передает ТАСС.
При этом, как заявил Блинкен. Вашингтон встревожен из-за «заговоров», якобы «исходящих со стороны России» и направленных на «дестабилизацию правительства». По мнению Блинкена, Молдавия столкнулась с «идеальным штормом в плане угроз, исходящих извне», которые оказывают сильное влияние «внутри» Молдавии.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен подчеркнул американскую помощь Молдавии «в повышении политической и экономической устойчивости».
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя. По этой версии, полученные от Киева документы свидетельствуют о подготовке диверсий с привлечением граждан других стран. Москва заявила, что утверждения Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» ничем не обоснованы.
Лукашенко сообщил о готовности производить российские штурмовики
Лукашенко заявил о готовности производить российские штурмовики
На белорусской территории готовы приступить к производству российских штурмовиков, для этого нужна небольшая техническая поддержка из России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
В правительстве Белоруссии сообщили президенту страны о готовности выйти на производство самолета, который хорошо показывает себя на Украине, это «штурмовик, рабочая лошадка», сказал Лукашенко, передает ТАСС.
«Готовы производить в Белоруссии при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», – добавил он. Лукашенко отметил, что в Белоруссии также производятся до 1 тыс. комплектующих для российских МС-21 и Sukhoi Superjet.
17 февраля проходят переговоры президентов России и Белоруссии в Ново-Огарево, они планируют обсудить развитие отношений стратегического партнерства и союзничества.
Суд обязал Альфа-банк возместить клиенту заблокированные в США средства
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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение, согласно которому Альфа-банк обязан возместить клиенту заблокированные на счету американского банка средства в размере 4,2 млн рублей, сообщается в картотеке суда.
В карточке дела говорится, что девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела, передает ТАСС.
Согласно материалам, в суд обратилось ООО «Пивоиндустрия» с исковым заявлением к Альфа-банку о взыскании денежных средств в размере 4,2 млн руб. Решением от 28 ноября 2022 г. суд удовлетворил исковые требования. Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу на судебное решение.
В материалах дела сообщается, что 5 апреля 2022 года истец поручил ответчику осуществить перевод 49 тыс. 624 долларов США на счет иностранного контрагента. В тот же день перевод поступил в банк JPMorgan Chase&Co.
В решении суд указал, что ответчик должен был требовать от своего контрагента в США банка JPMorgan Chase & Co исполнения перевода денежных средств истца, но Альфа-банк не представил доказательств того, что им были предприняты действия по понуждению JPMorgan Chase & Co исполнить свои обязательства. Суд также отметил, что неблагоприятные последствия неисполнения JPMorgan Chase & Co обязательств перед Альфа-банком по осуществлению банковских переводов не должны ложиться на истца.
Напомним, 6 апреля США объявили о введении против Альфа-банка санкций, сообщив о полной блокировке, заморозке активов и запрете для американских граждан и компаний вести с ним бизнес.
Болгария не смогла ввести евро и вступить в еврозону
Болгария не успела ввести евро и вступить в еврозону
Болгария не сможет вступить в еврозону с 1 января 2024 года, заявила министр финансов технического правительства страны Росица Велкова на брифинге.
Велкова отметила, что Болгария не войдет в еврозону с 1 января 2024 года по причине того, что София не выполняет требования по уровню инфляции и не приняла необходимое законодательство.
Новая целевая дата – 1 января 2025 года, но все будет зависеть от выполнения обязательных требований по вступлению, уточнила она, передает ТАСС.
В соответствии с ранее заявленными планами Болгария должна была войти в еврозону в начале 2024 года.
Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по предприятиям ВСУ
Минобороны показало пуски ракет «Калибр» в рамках сосредоточенного удара по предприятиям ВСУ
Министерство обороны показало пуск как минимум четырех крылатых ракет «Калибр» в рамках сосредоточенного удара ВС РФ по предприятиям, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ) топливом и боеприпасами.
На кадрах виден залповый пуск четырех «Калибров» с надводного носителя, видео публикует «Российская газета».
За счет удара было нарушено снабжение украинских группировок войск, а также сокращены возможности выпуска взрывчатых веществ и ракетного топлива.
Ранее Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС России в ходе спецоперации.
Небензя обвинил СБ ООН в провале Минских соглашений
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СБ ООН не справился с обязанностями по поддержанию мира по Минским соглашениям, возможность посредничества организации в ситуации на Украине вызывает вопросы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме годовщины минских договоренностей, постоянный представитель России при ООН Небензя указал, что СБ ООН по «Минску–2» не справился с прямыми обязанностями в поддержании мира, передает ТАСС.
Он также заявил, что провал минского процесса – очевидная неудача СБ ООН в области превентивной дипломатии, такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности.
«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» – заявил Небензя.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы.
Российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных
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Активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения группировкой войск «Центр» на Краснолиманском направлении в районах Тернов Донецкой народной республики (ДНР), Невского, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР уничтожено около 90 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».
В ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки ликвидированы около 200 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, сообщил Конашенков.
Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось огневое поражение украинским подразделениям рядом с Угледаром ДНР, Ольговским и Магдалиновкой Запорожской области. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 70 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20 и американская артсистема М777. А возле Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», одна установка РСЗО HIMARS.
В районе Херсона и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад теробороны.
Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 97 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 106 районах, подытожили в оборонном ведомстве.