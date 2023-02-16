В Москве стартовал новый сезон проекта для перспективных блогеров «ТопБЛОГ»

Дан старт новому сезону проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которого каждый начинающий и опытный автор контента может улучшить свои навыки в сферах медиа и SMM для успешного создания и развития блога.

«Я всех поздравляю с запуском нового сезона проекта «ТопБЛОГ». Когда всё это создавалось, было не очень понятно, насколько это будет востребовано. Но сейчас мы видим объективную картину, которую нам дают социологические опросы. Блогерское движение в стране становится массовым – 80% россиян читают блогеров, а 23% говорят о том, что блогеры своим примером их вдохновили на открытие своего бизнеса. Блогеры не только информируют пользователей о том, что происходит, но и становятся вдохновляющим примером для личностного роста людей», – отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он рассказал, что в третьем сезоне участников ждет несколько тематических номинаций, каждую из которых поддерживает партнер конкурса. Партнерами нового сезона проекта стали несколько компаний, организаций и социальных сетей, среди которых: VK, YAPPY, RUTUBE, креативное агентство INVITE, канал Fashion TV, продюсерский центр Insight People, Министерство просвещения РФ и другие.

С качественной поддержкой более 30 ведущих экспертов медиаиндустрии, креативных продюсеров и успешных блогеров участники смогут освоить компетенции режиссера, монтажера, сценариста, журналиста, дизайнера, маркетолога, PR-менеджера.

В проект ежегодно приходят как начинающие блогеры, так и уже состоявшиеся авторы контента, поэтому в новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» конкурсанты смогут зарегистрироваться в одну из трех категорий: «Новички», «Блогеры» и «ТопБЛОГЕРы».

Участники каждой категории получат необходимый набор инструментов и механик для масштабирования блога и эффективного результата. Экспертами и амбассадорами проекта «ТопБЛОГ» являются блогеры-миллионники, звезды шоу-бизнеса и ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций, SMM и digital–продюсирования.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года. За два года его участниками стали более 70 тыс. человек из 89 регионов России, из них более 33 тыс. в 2022 году. В новом сезоне планируется привлечь тысячи авторов контента со всей России, а также стран ЕАЭС.