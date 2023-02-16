Путин призвал распространить соцгарантии участников СВО на бойцов ЧВК

Все участники специальной военной операции (СВО) выполняют свой долг перед Родиной, поэтому социальные гарантии для них всех должны быть равны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации – они все выполняют свой священный долг перед Родиной – и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что российские власти изучают вопрос о предоставлении социальных гарантий семьям бойцов ЧВК, которые участвуют в специальной военной операции, наравне с военнослужащими.

Львова-Белова затронула тему социальной несправедливости, когда детям российских военнослужащих положены социальные гарантии, а детям бойцов ЧВК – нет.

«Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку, и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их», – сказал Путин.

Ранее Путин сообщил о росте числа обращений об усыновлении детей из Донбасса.