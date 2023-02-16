Володин предложил взыскать ущерб от подрыва «Северных потоков»

Володин предложил взыскать ущерб России и природе от подрыва «Северных потоков»

Профильные комитеты Госдумы оценят ущерб, нанесенный российской энергосистеме, компании «Газпром» и природе из-за подрыва газопроводов «Северный поток» на дне Балтийского моря, соответствующее поручение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты в четверг приняли постановление ГД с призывом к Совету Безопасности ООН расследовать подрыв газопроводов и наказать заказчиков и исполнителей, передает ТАСС.

Володин отметил, что обращение в ООН – правильный шаг, но лучше спросить и с государств, которые к этому имеют отношение.

«Давайте посчитаем, какой ущерб понесла компания «Газпром». Какой ущерб понесла природа. Если европейские страны собираются прощать это все Байдену, пусть сами между собой разбираются. Мы (прощать) не собираемся», – сказал Володин.

Он добавил, что страны ЕС «с огромной историей превратились в колонии-штаты Америки» и продолжают «сидеть и молчать», хотя их энергетическую систему цинично взорвали.

Володин также высказал замечания комитету Госдумы по энергетике, так как они вовремя не провели оценку того, какой ущерб понесла энергосистема России, и не предложили Думе варианты реагирования.

Он добавил, что не стоит думать, что невозможно взыскать средства для возмещения ущерба.

Он также отметил, что при использовании российских активов за рубежом по усмотрению других стран Россия заберет то, что имеет полное «право в этом случае оставить у себя».

Напомним, в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко говорится, что Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.