Читатели издания Exxpress обратили внимание на шикарный отдых украинцев в Буковеле, в то время как европейская экономика страдает из-за санкций и финансовой помощи Киеву.

Один из комментаторов подчеркнул, что совсем скоро Украина станет самой богатой страной Европы. «Вот и сотни миллиардов, которые рекой текут на Украину», – написал он, передает РИА «Новости».

«Меня поражает то, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций едва сводим концы с концами», – написал другой читатель.

Еще один удивился тому, что украинцы могут кататься на лыжах, пока европейские налогоплательщики их балуют.

«Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет», – добавил комментатор.

Ранее читатели издания Daily Mail резко прокомментировали слова генерала США Марка Милли, который заявил, что Россия уже проиграла в конфликте с Украиной.