Вооруженные сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ в Киевской области

Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины

Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины

Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны.

Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».

В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала».

К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.

Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий».

Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации».

В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС.

Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.