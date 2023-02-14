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Американский разведчик назвал агрессивные заявления Запада подарком для России
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Западные страны своими агрессивными заявлениями сделали России подарок, о котором она и не просила, заявил на своем YouTube-канале экс-офицер разведки американской морской пехоты в Скотт Риттер.
В ролике он рассказал, что США после развала СССР показывали расположенность к Москве, хотя вместе с Западом считали ее поверженным противником, передает РИА «Новости».
Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Риттер подчеркнул, что скоро стало понятно – России не стоит ждать, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней.
Ранее историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире.
В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.
По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».
«Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.
Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей
Военный эксперт Хатылев: США хотят знать все о наших западных границах
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Передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Польша арендовала у США БПЛА Reaper.
«Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
«Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, чтобы знать наши возможности для маневров и так далее. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит Штаты готовят какие-то очередные действия против нас», – отметил он.
«Беспилотных аппаратов такого уровня у Польши раньше не было. Reaper могут длительное время находиться в воздухе и использовать большие высоты. То есть можно говорить о том, что потребовалась более детальная разведка и высокоточные данные», – полагает собеседник.
«Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии», – добавил Хатылев.
«Что касается нашего ответа на западную разведку, то здесь мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе соблюдение маскировки, проведение различных действий в рамках радиоэлектронной борьбы, радиолокационного прикрытия и так далее. Нашим войскам все известно», – отметил собеседник.
«Однако это работает только в случае ненарушения нашей границы. Если же американские беспилотники нарушат нашу государственную границу, то к ним будут предприниматься иные меры, в том числе уничтожение», – акцентировал эксперт.
«Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения. Ничего ценного разведка НАТО не поимеет, применяя там свои БПЛА», – заключил Хатылев.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
Ранее ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.
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Захарова прокомментировала призывы США к Киеву усилить наступление
Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева
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Пока на Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву, и призывают усилить наступления, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».
Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.
«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины
Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.
Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.
Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны.
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
США объяснили повторный призыв к американцам покинуть Россию
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал призыв к американцам покинуть Россию повторением прежних рекомендаций
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Призыв посольства США к американцам немедленно покинуть Россию – это «не некие новые рекомендации», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил, что США в течение нескольких месяцев заявляют, что их гражданам не стоит посещать Россию, а тех, кто уже в России, призывают «немедленно уехать». По его словам, прежние рекомендации были «вновь опубликованы с некоторыми дополнениями» для лиц, у которых есть двойное гражданство, в связи с мобилизацией, «особым режимом в пограничных областях с Украиной» и «изменениями в российском законодательстве», передает ТАСС.
Напомним, американское посольство заявило, что Россия якобы может отказать гражданам США в признании двойного гражданства, «мобилизовать, не выпустить из страны или призвать в армию». В Госдуме указали, что это заявление сделано на фоне информации Службы внешней разведки России о подготовке США диверсий на российской территории.
Столтенберг сообщил о возможном наступлении ВС России
Генсек НАТО Столтенберг допустил начало нового наступления ВС России
Вероятность нового наступления ВС России весьма высока, и оно, возможно, уже началось, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Sky News.
Столтенберг заявил, что НАТО видит, как Россия якобы посылает в зону СВО «больше войск, больше оружия, больше возможностей», пишет Sky News.
Генсек отметил, что альянс «не видит никаких признаков» того, что Владимир Путин готовится к миру».
Ранее Столтенберг заявил, что поставки странами НАТО вооружений Киеву превышают возможности их оперативного производства.
Метрополитен-музей назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками
Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил отнести Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам.
На странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию говорится о том, что автор – украинец. Аналогичное заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина, сообщает РИА «Новости».
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
Напомним, глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
В Совфеде объяснили заявление Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Сенатор Климов: Кулеба – марионетка, действующая по указке заокеанского хозяина
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Популистские заявления главы украинского МИД либо продиктованы указаниями из Вашингтона, либо являются продуктом мысли самого автора, что более вероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события».
«Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба такая же кукла в театре марионеток, как и европейские политики вроде Жозепа Борреля, а также всевозможных немецких и британских министров. Все они работают за счет ловких и натруженных рук хозяина», – рассказал зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
«Поэтому они говорят то, что скажет кукловод, либо то, что им ситуативно приходит в голову. Ни о какой стратегической политической мысли здесь речи не идет. Исходя из этого, Кулеба, в моем понимании, не является источником, представляющим ценную информацию», – отметил он.
«Все серьезные решения в отношении России принимаются в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Господин Кулеба не является субъектом принятия этих решений. Все, что ему отводится – это право делать какие-то глупые и популистские заявления, подогревая очередную мнимую «перемогу», – акцентировал собеседник.
«Из открытых источников нам известно, что на 24 февраля готовится заседание Генассамблеи ООН в интересах Украины, где будет вынесена очередная антироссийская резолюция. Уверен, что Запад попытается собрать большинство голосов в свою пользу», – напомнил Климов.
«Что же касается самой резолюции Генассамблеи, то нет сомнений в том, что документ подготовлен Штатами и пойдет в соавторстве с недружественными странами. Кроме того, я примерно представляю, что именно там напишут. Лично для меня здесь больший интерес представляет сама динамика голосования», – отметил он.
«Аналогичный документ принимался в прошлом году, есть данные о том, какую позицию заняла каждая из стран. Кроме того, мне хорошо известны методы, которые используют американцы для дожимания к своей позиции отдельных стран. В том числе они не гнушаются оказывать давление на детей глав государств и иных высокопоставленных чиновников, обучающихся в США», – заключил Климов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике. Он отметил, что эти события пройдут в Нью-Йорке, будет много важных политических сигналов, решения по санкциям, оружию, символы единства, и это будет происходить на всех уровнях.
Напомним, к годовщине начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию.
Источники в ООН отмечают, что резолюция, которую вынесут на голосование, будет базироваться на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. В заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине примут участие глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы МИД ряда европейских стран.
Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД, в котором должен был участвовать и Зеленский, но, по словам источника, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена.
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США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами
Washington Post рассказала о призывах чиновников США к Киеву попытаться забрать у России «как можно больше территории»
Вашингтон считает, что Киев в ближайшие месяцы должен попытаться забрать у России как можно больше территорий, пишут американские СМИ.
Должностные лица в США сказали, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Американская сторона считает, что помощь Запада дает Украине возможность изменить ход конфликта. При этом, как полагают в Белом доме, со временем от Конгресса США добиваться сохранения объемов помощи Киеву станет сложнее. Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
Напомним, сообщалось, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Названы риски применения Польшей БПЛА Reaper
Эксперт Федутинов: Reaper способны быстро переходить к ударным задачам
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Польша проводит планомерную модернизацию ВС по западному образцу. Вместе с тем не стоит забывать, что Reaper могут использоваться не только для разведывательных, но и для ударных целей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения о том, что Польша арендовала у США беспилотники Reaper.
«MQ-9A Reaper – это беспилотный летательный аппарат, причисляемый его разработчиками к средневысотным устройствам большой продолжительности полета. Однако в современных реалиях он вполне мог бы быть отнесен к высотным», – сказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
«Такие беспилотники могут свыше суток барражировать над заданными районами. Видовую разведку они проводят за счет использования высококлассной бортовой многоканальной оптикоэлектронной системы наблюдения американской компании Raytheon или канадской Wescam, а также РЛС с синтезированной аппаратурой AN/APY-8 Lynx II», – отметил он.
«Судя по всему, беспилотники передаются Польше в разведывательном варианте. Однако не стоит самообманываться – эти системы изначально разведывательно-ударные. Они способны нести существенную ударную нагрузку, в состав которой, помимо ПТУР Hellfire, могут также входить высокоточные бомбы, такие как GBU-12 и GBU-38. Переход к выполнению боевых задач происходит достаточно быстро», – продолжает эксперт.
«Амбиции политического и военного руководства Польши заставляют ставить высокую планку. Этим, в частности, объясняются весьма масштабные планы военного ведомства. Варшава в постсоветские годы активно проводила работу по последовательной трансформации своих вооруженных сил при сохранении их высокого численного состава», – акцентирует эксперт.
«Военнослужащие готовились по западным стандартам, в том числе и за счет приобретения боевого опыта – польский контингент традиционно был одним из крупнейших среди стран союзников, поддерживавших действия США в их кампаниях в Ираке и Афганистане», – напомнил он.
«Параллельно с этим закупались иностранные образцы вооружений и военной техники, постепенно заменявшие собой машины советской эпохи. Таким образом, можно сделать вывод, что получение, пусть пока и на условиях аренды, беспилотников Reaper в целом вписывается в описанную стратегию действий», – добавил собеседник.
Рассуждая о вызовах, которые возникают перед Россией после передачи таких беспилотников, Федутинов отмечает, что «такие аппараты не являются сложными целями для систем противовоздушной обороны».
«Reaper – это довольно крупные и заметные для средств обнаружения аппараты. К тому же малоскоростные и неманевренные. В боевой обстановке они вряд ли будут долго жить. Вместе с тем они, выполняя полеты вдоль границы, будут обеспечивать определенный вклад в пополнение и обновление данных воздушной разведки», – рассказал он.
«Если же дело дойдет до боевого применения, им могут делегировать наиболее высокорисковые задачи, в которых шансы потерять пилотов будут неприемлемо высоки», – заключил эксперт.
Накануне военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
Напомним, ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.
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Американский журналист счел взрывы на «Северных потоках» глупым шагом США
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал глупым шагом со стороны США диверсии на «Северных потоках»
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Взрывы на «Северных потоках» стали глупым шагом со стороны США, так как подтолкнули Европу к развитию связей с Китаем, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш пояснил, что в результате действий США вырастет зависимость Европы от возобновляемых источников энергии, а Китай «достиг большого прогресса в этом направлении». Журналист указал, что канцлер Германии Олаф Шольц уже посетил Китай, готовится визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на War Nerd.
Действия США Херш счел «выстрелом в ногу», «поразительным уровнем глупости» американских властей и преступным деянием. Он предположил, что Вашингтон руководствовался не экономическими, а политическими причинами, так как «Байден хочет войны» и стремится показать, что «Россия ослабнет». «Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать, наверное, это хорошо для их рейтингов», – заявил Херш.
По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс может использовать свою роль в инциденте с подрывом трубопроводов, чтобы получить в будущем место государственного секретаря США.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
Посол: США давили на Индию, чтобы она присоединилась к кампании против России
Посол Алипов: США давили на Индию, чтобы она присоединилась к кампании против России
Запад, в том числе и США, шантажировали Индию и угрожали вторичными санкциями, чтобы заставить страну присоединиться к антироссийской кампании, рассказал посол России в Нью-Дели Денис Алипов.
Он подчеркнул, что в связи с шантажом Индия придерживается сбалансированной позиции, а также демонстрирует приверженность сохранению партнерских отношений с Россией, передает ТАСС. Дипломат считает, что «наращивание динамики двустороннего торгово-экономического взаимодействия можно рассматривать как ответ Индии на такое давление».
Алипов отметил, что Вашингтон не скрывает желания навредить российско-индийским связям.
Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики высоко оценил качественное стратегическое партнерство с Москвой.
Захарова призвала созвать саммит НАТО по подрыву «Северных потоков»
Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с информацией о причастности США к подрыву «Северных потоков»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с публикацией расследований американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках».
Комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках», Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале, где же натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них якобы есть факты, хотя на самом деле они никогда никаких фактов никому не предъявляли.
Российский дипломат подчеркнула, что в случае с расследованием американского журналиста Сеймура Херша фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. В связи с этим Захарова поинтересовалась, когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации.
Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».
Американский экс-разведчик обвинил США в обстрелах Донбасса
Экс-разведчик Риттер обвинил Белый дом в военных преступлениях в Донбассе
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Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по позициям ВС России, что делает США виновной в преступлениях против гражданского населения, Белому дому грозят политические проблемы, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам экс-разведчика, каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава из США, которые вовлечены во все это, передает РИА «Новости».
Он указал, что из HIMARS бьют по больницам, школам, гражданским зданиям, а это считается военным преступлением, и теперь Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер считает, что вовлечен в военные преступления в том числе Джейк Салливан, который, как советник по национальной безопасности, должен проинформировать президента обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох.
«И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» – возмутился Риттер.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».