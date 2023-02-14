80 лет назад Германия, равно как и сегодня, пытается натравить украинцев на русских. И если на Западной Украине эта политика имела определенный успех, то на востоке УССР местные жители отказывались от компромисса с оккупантами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Армен Гаспарян, комментируя 80-ю годовщину освобождения Луганска (Ворошиловграда) от гитлеровской армии.

«Несмотря на то, что Ворошиловград находился под немецкой оккупацией всего лишь семь месяцев, город успел ощутить на себе все тяготы пребывания под властью врага. Жители подвергались чудовищным репрессиям: было убито около 10 тыс. невинных людей. Значительная часть промышленного центра превратилась в руины и пепелище», – рассказывает историк и публицист Армен Гаспарян.

«Берлин понимал глубокий символизм города. Будучи названным в честь первого маршала СССР, Ворошиловград представлял собой колоссальное идеологическое значение. Город никогда не сдавался. Местные оказывали акты неповиновения немецкому режиму. Нацисты с этим пытались бороться. Тем не менее ни силы Германии, ни украинские националисты, в том числе ОУН*, ничего не смогли поделать с волевыми горожанами», – отмечает эксперт.

«Население Луганска обладало совершенно уникальным менталитетом. Люди ощущали себя русскими, и никакие эксперименты с разжиганием ненависти к русским здесь успехом не увенчались. В основном вражеской пропаганде удавалось прижиться на западе УССР», – подчеркивает собеседник.

«При этом военная разведка Германии действительно курировала процесс привлечения «западенцев» к противостоянию с Россией. Но даже в этой организации понимали, что в Ворошиловграде люди к подобным тезисам останутся холодными. Пролетарский Донбасс демонстрировал полную устойчивость к заискиваниям Берлина», – рассуждает Гаспарян.

«Однако будущее, уготовленное немецкими оккупантами, было одинаковым и для востока УССР, и для запада. В случае победы Берлина на эти земли планировалось прибытие «благородных колонистов». Страна рассматривалась исключительно как огромная ресурсная база», – акцентирует эксперт.

«Нынешние власти в Киеве упорно не хотят в это верить. Между тем для сторонников немецкой расовой классификации украинцы и русские были почти одним и тем же. Поэтому никаких лучезарных перспектив для «западенцев» это не несло», – резюмирует Гаспарян.

Напомним, Луганск был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции.

В боях за город сражались 3-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.

К 80-летию Госархив ЛНР подготовил выставку «Ворошиловград: выстоял и победил!», сообщает Луганский информационный центр. В рамках экспозиции представлены документы из фондов периода оккупации, характеризующие «новый порядок», устанавливаемый немецкими властями на захваченных территориях.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.

Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.

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