Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля

Курс евро подскочил выше 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, но затем немного откатился, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс евро с расчетами «завтра» на 18.10 мск растет на 54 копейки, до 78,98 рубля, а минутами ранее он поднимался чуть выше отметки в 79 рублей, сообщает РИА «Новости».

Рубль также слабеет к доллару и юаню. Доллар растет на 42 копейки, до 73,81 рубля, юань – на 5 копеек, до 10,8 рубля.

Рубль на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 29,25 копейки, к евро рухнул на 46,75 копейки, а к юаню ослабел на 4,5 копейки.