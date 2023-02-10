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В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом
Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1358 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 1358 человек, что на 2,2% меньше по сравнению с 9 февраля.
Выписаны в связи с выздоровлением 7503 человека, это на 13,6% меньше по сравнению с 9 февраля. «Выявлено 12392 новых случая COVID. Подтверждено 37 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России были госпитализированы 1389 человек, что на 0,3% меньше по сравнению с 8 февраля.
Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.
Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.
Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.
Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину
Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России.
«Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант.
Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами.
Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске
Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске
Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС.
Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои.
В Грузии предсказали исход открытия «второго фронта» с Россией
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Грузия имеет «определенный ресурс» для открытия «второго фронта» с Россией, но это будет гибельно для нее самой, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У нас есть 25 тысяч хорошо обученных военных и до ста танков и так далее. Конечно, мы располагаем определенным ресурсом усложнить жизнь России, но в итоге это будет за счет уничтожения Грузии, – сказал он. – И если кто-то хочет открытия «второго фронта», то мы заинтересованы не допустить уничтожения страны».
По его словам, «фактические обстоятельства, признаваемые представителями украинских властей и соответствующими лицами Европы и США, ... свидетельствуют, что преимущество в последние одну-две недели на стороне России».
Ираклий Кобахидзе сказал, что с этим и связаны «интересы некоторых сил вовлечь Грузию в войну».
Эти силы он назвал «глобальной партией войны».
«Как и все международные субъекты, мы защищаем интересы нашего государства и народа, так и продолжим делать», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.
«В очень важных сферах Америка продолжает торговать с Россией, также поступают и страны Евросоюза, – отметил он. – Сами признают, что ежедневно перечисляют России миллиард евро».
«Все это потому, что для них приоритетны интересы их народов», – сказал глава правящей партии Грузии.
По словам Ираклия Кобахидзе, «поэтому упреки в адрес Грузии абсолютно несправедливы».
Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
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Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.
«Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.
«Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.
Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».
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Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
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Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».
Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.
Путин о решении оставить зарубежные самолеты: С волками жить – по-волчьи выть
Путин назвал правильным решение оставить зарубежные самолеты в России в условиях санкций
Решение оставить иностранные самолеты в России считаю правильным, Россия «никому не хамит», не позволит обвалить отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли.
«[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить – по-волчьи выть», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, таким решением смогли сохранить отрасль, указав, что «мы никому не хамим, мы же готовы рассчитываться».
Ранее Путин призвал правительство в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем.
Лавров ответил главе Минобороны ФРГ на слова о Путине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о Владимире Путине.
Немецкий политик ранее заявил, что мир «без российского главы Владимира Путина» якобы был бы лучше, на это Лавров посоветовал ему обратить внимание на европейских коллег, передает ТАСС.
По словам Лаврова, если говорить о мире и от кого бы следовало избавиться, то немецким политикам лучше начать изучение окружающих их коллег из Евросоюза, а также посмотреть на внутреннюю политику.
Об этом российский министр заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.
Лидеры Венгрии и Австрии отказались приветствовать Зеленского на саммите ЕС
СМИ: Лидеры Венгрии и Австрии на саммите ЕС не стали аплодировать Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
На записи видно, как Зеленский идет вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем для участия в совместной фотографии с главами стран – членов ЕС. При этом все участники саммита аплодируют украинскому президенту, за исключением Орбана и находящегося за его спиной Нехаммера, передает ТАСС.
Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на одном самолете вылетели в четверг утром с авиабазы во французской коммуне Велизи-Вилакубле в Брюссель для участия в саммите ЕС.
Американский институт изучения войны заявил о перехвате Россией инициативы на Украине
Американский институт изучения войны ISW: Россия перехватила инициативу на Украине
Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).
В отчете говорится, что российские войска нарастили темпы операций вдоль Сватово – Кременная в ЛНР, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек.
Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»
Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»
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Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.
В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».
По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.
Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.
Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает причастность США к взрывам на «Северном потоке».
Экс перт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.
При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.
При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.
Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.
«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.
Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.
Путин рассказал о попавшей в его самолет птице
Путин рассказал о ЧП с его самолетом
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Президент России Владимир Путин рассказал о ЧП с попавшей птицей в самолет и о споре с командиром вертолета, подчеркнув, что в авиаотрасли важна безопасность.
Президент рассказал, как во время одного из полетов в двигатель самолета президента попала птица, этот мотор заглох. На вопрос «что делать?», адресованный экипажу, командир воздушного судна отрапортовал, что «дотянут». Но, по словам Путина, он настоял сесть на промежуточный аэродром, чтобы избежать инцидентов, передает телеканал «Звезда».
Также Путин рассказал, что во время одного из полетов на вертолете в зоне посадки была нулевая видимость. Президент предложил посадить вертолет, но командир, несмотря на должность Владимира Владимировича, сказал: «Я командир судна, я принимаю решение». В итоге борт с Путиным там так и не сел.
«Это говорит о чем? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Не уверен – не обгоняй», – отметил Путин.
Ранее Путин призвал своевременно выдавать «на-гора» новые отечественные самолеты.
Путин заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов
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Мировые бренды несут огромные убытки по причине ухода с российского рынка, но «всего доброго» им, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АСИ.
Путин отметил, что многие мировые бренды уходят в российского рынка под давлением своих правительства, из-за чего несут огромные убытки, передает ТАСС.
«Всего им доброго!» – пожелал президент зарубежным брендам.
«Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Но дело даже не в деньгах, многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали коллективно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой в общем-то неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», – отметил глава государства.
Путин указал, что оставленные компании подхватывают российские предприятия и продолжают успешно работать по этим направлениям.
«Наверное, кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», – отметил Путин.
Ранее в Госдуме объяснили провал тренда на релокацию ИТ-специалистов из России.