МОК раскритиковал Киев за угрозы бойкота Олимпиады

Томас Бах заявил, что бойкот Украиной Игр в Париже станет нарушением Олимпийской хартии

Возможный бойкот летних Игр 2024 года в Париже со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Украины станет нарушением Олимпийской хартии, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в письме министру молодежи и спорта Украины, президенту НОК Украины Вадиму Гутцайту.

Как передает Reuters текст письма Баха, участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже конкретно не обсуждалось, поэтому письмо НОК Украины коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам ОИ, оказывающее на них давление, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно, передает ТАСС.

Он добавил, что бойкот со стороны НОК Украины ОИ в Париже станет нарушением Олимпийской хартии.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в нейтральном статусе.

Напомним, возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов.