Эрдоган заявил об отсутствии помех для участия в президентских выборах в Турции

Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова

Политолог Скачко: После Коломойского и Авакова американцы возьмутся за Ахметова

Запад устраняет последнее препятствие на пути экономического контроля над Украиной. Борьба с крупным капиталом направлена на постепенное превращение украинских предприятий в части производственных цепочек США и Британии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно об обысках у Игоря Коломойского и Арсена Авакова.

«Соединенные Штаты поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.

«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.

«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.

«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.

И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», заключил Скачко.

Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.

Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.

Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.

Ранее политолог Шеслер рассказала о том, что гибель главы МВД может стать началом новой борьбы кланов на Украине.

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