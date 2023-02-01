Вассерман предложил заменить Невзорову уголовный срок принудительным лечением

С конца 1950-х годов изменилось достаточно много, чтобы в России отменили тогдашние решения и занялись если не приведением в исполнение смертных приговоров, то хотя бы отловом преступников для доставки их к месту исполнения наказания, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя вынесение приговора Невзорову за распространение фейков в отношении Российской армии.

Журналиста Александра Невзорова* (признан иностранным агентом) Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Российской армии, передает «Коммерсант». Отмечается, что обвиняемый покинул Российскую Федерацию еще в марте прошлого года, Интерпол искать и экстрадировать его отказался. Сам Невзоров комментировать решение суда отказался, сообщает «Lenta.ru».

«Интерпол традиционно отказывается искать и экстрадировать во всех случаях, когда можно хотя бы предположить политическое дело, это стандарт. В данном случае дело, несомненно, политическое, ибо высказывание Александра Глебовича отражает его политические взгляды. Другое дело, что его политические взгляды уже довольно давно носят отчетливые следы безумия в клиническом смысле этого слова», – говорит Вассерман.

Он полагает, что когда Невзоров будет задержан, ему, скорее всего, заменят лишение свободы принудительным психиатрическим лечением. Таким образом поступали со многими гражданами в первые постсоветские годы, а позже стало видно, что «лечение они проходили не зря».

«Для Невзорова сейчас, пока он за пределами Российской Федерации, ничего не изменится. Однако ему желательно заблаговременно переехать за пределы не только Российской Федерации, но и всей остальной России, потому что я очень надеюсь на то, что пункт 2 статьи 1 Конституции Российской Федерации будет в обозримом будущем введен в действие», – рассуждает депутат.

В пункте 2 статьи 1 Конституции РФ сказано, что понятие Россия и Российская Федерация равнозначны, продолжает собеседник. Исходя из того, что сейчас Невзоров находится на Украине, высока вероятность в скором времени, что он все-таки попадет под юрисдикцию Российской Федерации. «Что касается содержания высказываний Невзорова, я могу только с прискорбием отметить, что тот же самый бред сейчас с удовольствием повторяют и люди, которые пока в клиническом безумии не замечены», – считает эксперт.

По его мнению, на других публичных персонах, уехавших из России, данный приговор никак не повлияет, поскольку уголовное наказание пока не может быть приведено в действие. Тем не менее, как говорил известный итальянский философ и юрист Чезаре Беккариа, сила уголовного наказания не в его тяжести, а в его неотвратимости. Соответственно, пока уехавшие из России публичные люди верят, что им удастся избежать уголовного наказания, они с удовольствием будут повторять то, что к этому наказанию ведет. Но как только правосудие «доберется до них», количество подобных деяний в значительной мере уменьшится.

Вассерман не исключает, что для этой цели (наказать тех, кто находится за границей) России придется в конце концов последовать примеру Израиля. Он поясняет, что Израиль время от времени «отлавливает за своими границами активных антиизраильских деятелей», а дальше все зависит от обстоятельств. Например, главный организатор технологии массового отлова и истребления евреев Адольф Эйхман был приговорен к смертной казни. Причем специально для этого случая в Израиле отменили ранее действовавший запрет на смертную казнь, но немедленно после приведения в исполнение приговора Эйхману запрет восстановили. Также многие деятели арабского террористического движения были просто «уничтожены на месте» сразу после обнаружения.

К слову, последний, кто был казнен по приговору отечественного суда, был лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине Степан Бандера. Приговор был приведен в исполнение в конце 1950-х годов за границей «по каким-то своим соображениям» агентом советских спецслужб Богданом Сташинским. После этого «неприятного случая» в СССР решили более не приводить в исполнение заочные приговоры.

«Надо думать, с тех пор изменилось достаточно много, чтобы мы отменили тогдашние решения и занялись если не приведением в исполнение смертных приговоров, то хотя бы отловом преступников для доставки их к месту исполнения наказания», – заключил Вассерман.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе и об убийствах в Буче. В мае журналист был заочно арестован по указу суда. В декабре Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении Невзорова о дискредитации Вооруженных сил России.