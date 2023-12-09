До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Al Mayadeen: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе
Израильские военные попали в западню, которую устроили боевики «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) в городе Газа, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.
Отряд израильских спецназовцев, зачищавший квартал Хай-эз-Зейтун, прошел в одну из школ, которую предварительно заминировали, сообщили источники Al Mayadeen, передает ТАСС.
После этого боевики подорвали взрывчатку, погибли и ранены не менее 10 военных Израиля.
До этого сообщалось, что израильская армия подорвала здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.