Депутаты «Единой России» поддержали решение Путина баллотироваться на выборах

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, поддержка Владимира Путина «неизменна». «Мы верим в президента, в нашу великую Родину, в наш великий и героический народ! Дела лучше тысяч слов говорят о достижениях сегодняшней России: сильной, независимой, крепкой своими традиционными семейными ценностями и вольной принимать нужные решения во имя своего блага и развития», – приводятся ее слова в Telegram-канале фракции.

«Владимир Владимирович Путин – самый опытный и популярный политик в нашей стране, – заметил зампред ГД Сергей Неверов. – В период тяжелых испытаний, через которые сегодня проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы вместе работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы».

Служение народу, забота, справедливость, обеспечение безопасности и защиты, ответственность за судьбу России всегда были и есть в основе всех решений нашего президента, подчеркнула вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Уверена, что этого судьбоносного решения с большой надеждой ждали миллионы граждан России и в мире», – добавила зампредседателя ГД.

Как отметил замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко, решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина будет принято 17 декабря – на съезде партии. «Мы работали и будем работать на достижение главной цели – победы во имя будущего нашей страны, подлинного суверенитета и ее процветания», – добавил он.

По словам замруководителя фракции Ивана Квитки, от «главы нашего государства сегодня как никогда зависит не только целостность нашего государства, но и дальнейшее развитие страны, стабильное укрепление благополучия граждан».

«Как член команды Путина, я убеждена в его безоговорочной поддержке. Страна развивается и идет вперед. Вместе с ним преодолевает жесточайшие вызовы. И мы как одна команда должны сделать все, чтобы момент выборов стал моментом еще большей консолидации и сплоченности нас вокруг нашего лидера Владимира Владимировича Путина. У меня нет сомнений: это именно тот человек, который должен быть во главе нашей великой страны»,– сказала Ольга Тимофеева.

Как отметила Ольга Занко, «мы сделаем все», чтобы поддержать российского лидера. «Потому что это человек, который умеет объединять вокруг себя разных людей, который делает все для защиты нашего государства и для развития России. Очень ценно, что именно Герои России попросили его сегодня о выдвижении», – подчеркнула парламентарий.

Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

