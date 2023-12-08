Всероссийский слет добровольцев-спасателей открылся в Московской области

Tекст: Ольга Никитина

Под оркестр Главного управления МЧС по Москве «Марш Преображенского полка» знаменная группа Академии гражданской защиты МЧС промаршировала с российским флагом.

Приветствие участникам направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Традиционно слет объединяет самых ярких представителей добровольческого спасательного сообщества страны и предоставляет каждому участнику возможность не только получить новые знания, но и найти друзей, единомышленников, стремящихся реальными делами участвовать в судьбе Отечества. Желаю вам благополучного прохождения всех испытаний, ярких впечатлений и открытий», – заявил он.

Слет направлен на подготовку молодых людей к действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Участниками стали добровольцы и руководители студенческих спасательных отрядов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, студенты образовательных организаций МЧС России, волонтеры партнерских молодежных объединений.

«В слете ежегодно участвуют сотни добровольцев-спасателей, желающих помогать людям. Назван наш слет в честь Героя России Евгения Зиничева, ставшего примером не только для всего личного состава подразделений МЧС России, но и для миллионов граждан нашей великой страны. Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя спасения людей – бессмертен», – отметил член Общественной палаты России, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

III Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева завершится 12 декабря на Полигоне «Апаринки», 11 декабря пройдут масштабные учения, на которых добровольцы покажут, чему научились за время обучения.

Образовательная программа слета включает подготовку добровольцев к участию в ликвидации ЧС и их последствий, она разделена на несколько блоков: «Первая помощь», «Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом», «Высотная подготовка», «Психология», «Пожарная безопасность», «Спасение на воде», «Топография и радиосвязь». В рамках деловой программы состоятся «Диалоги на равных» с почетными гостями. Важным событием станет подведение результатов грантового конкурса Росмолодежи, проводимого в рамках слета.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Организатором III Всероссийского слета студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева является Всероссийский студенческий корпус спасателей и Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Правительства Москвы, Правительства Московской области, Колледжа им. Маршала В.И. Чуйкова, АНО «Центр Помощь».

