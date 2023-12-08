Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.6 комментариев
Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке
Shafaq News: Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке
Расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада посольство США подверглось ракетной атаке, сообщили СМИ.
Как сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака, неизвестные выпустили несколько ракет по территории американского посольства, были слышны звуки взрывов, передает ТАСС.
В здании посольства сработали сирены, информации о жертвах или раненых не поступало.
Ранее в окрестностях американского посольства в Багдаде прозвучали взрывы, по предварительной информации, причиной стал ракетный обстрел.