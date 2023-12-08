Shafaq News: Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака, неизвестные выпустили несколько ракет по территории американского посольства, были слышны звуки взрывов, передает ТАСС.

В здании посольства сработали сирены, информации о жертвах или раненых не поступало.

Ранее в окрестностях американского посольства в Багдаде прозвучали взрывы, по предварительной информации, причиной стал ракетный обстрел.