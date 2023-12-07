В Брянск направлены сотрудники Росгвардии после стрельбы в школе

Tекст: Валерия Городецкая

Росгвардейцы займутся проверкой всех обстоятельств ЧП в школе, где в четверг произошла стрельба, сообщил депутат, передает ТАСС.

Тем временем следователи СК начали допрос директора школы. Ее опросят, как обеспечивалась охрана в школе, кто ее обеспечивал и почему школьница смогла пронести оружие в школу, сообщили в правоохранительных органах.

В четверг учащаяся восьмого класса открыла стрельбу в одной из школ Брянска. По данным регионального МВД, в результате три человека получили ранения, а школьница, которая принесла в учебное заведение огнестрельное оружие и произвела выстрелы, покончила с собой.

В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.