Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.20 комментариев
Суд оштрафовал Google за публикацию запрещенного контента
Суд оштрафовал Google на 800 тыс. рублей за публикацию запрещенного контента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. Google за публикацию информации, запрещенной к распространению в России, сообщили в зале суда.
Американскую компанию обвинили в неисполнении обязанностей по ограничению доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или порнографии. Компании грозил штраф до 4 млн рублей, но суд оштрафовал ее на 800 тыс., передает ТАСС.
Поводом послужила публикация в YouTube информации, доступ к которой на территории России ограничен.
Ранее суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян.