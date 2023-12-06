Глава Минюста назвал иностранцев-заключенных «большой проблемой»

Глава Минюста Чуйченко назвал 17 тыс. иностранцев-заключенных «большой проблемой»

Tекст: Алексей Дегтярев

В местах лишения свободы сейчас содержатся около 17 тыс. иностранцев, это большая проблема, поскольку их надо содержать, кормить, и они «не очень охотно работают», сказал Чуйченко, передает РИА «Новости».

По его словам, иностранные государства не всегда идут на сотрудничество, чтобы принять осужденных для отбытия наказания у себя на родине.

Министр добавил, что до конца 2023 года около 200 иностранцев передадут в свои страны для отбытия наказания.