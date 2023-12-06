Россия решила призвать ООН дать оценку преступлениям Киева против детей

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно проекту обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира, парламентарии России призовут их дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Киева против детей, передает ТАСС.

Кроме того, российские депутаты и сенаторы призовут к взаимодействию со сформированной Федеральным собранием России парламентской комиссией по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних, чтобы «совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта».

В октябре комиссия парламента по расследованию преступлений Киева против детей сообщила о планах посетить места эвакуации несовершеннолетних с украинской территории.