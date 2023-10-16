Парламентская комиссия решила посетить эвакуированных с украинской территории детей

Данные об эвакуированных Россией детях совершенно прозрачны, сказала Святенко на заседании, передает ТАСС. Она попросила членов комиссии организовать выезды в места размещения детей, поговорить с родителями и представителями, узнать, какие у них есть проблемы, и в чем им необходима помощь.

Парламентарий указала, что эту тему члены комиссии будут держать на контроле. «Наша комиссия должна сотрудничать с регионами, общественностью, волонтерами, со всеми, кто обеспечивает размещение и пребывание беженцев, семей с детьми, эвакуированных групп детей, тех, кто прибывает на лечение. Нужна постоянно обновляемая информация. Давайте будем держать тему на контроле», – сказала сенатор.

Святенко отметила, что сейчас на Украине уровень безопасности детей крайне низок, в стране есть сеть по продаже детей за рубеж, действующая с 2014 года. Выявлено восемь таких случаев, еще 40 находятся в стадии проверки.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совфед принял постановление о поддержке этого предложения. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.