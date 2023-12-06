Кремль анонсировал темы переговоров Путина и Раиси

Кремль: Путин и Раиси в четверг обсудят в Москве сотрудничество в торговле и энергетике

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, 7 декабря в Москве состоятся переговоры президента Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе встречи «планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику», помимо этого, «имеется в виду также провести обмен мнениями по основным международным и региональным темам».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в четверг, 7 декабря, встретится в российской столице с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.