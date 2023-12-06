Мишустин отметил неспособность «наштампованных санкций» разрушить экономику России

Мишустин: Наштампованные Западом санкции не привели к краху экономики России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что ощутимые трудности были, в частности во втором квартале 2022 года, но после этого идет уверенное восстановление, передает ТАСС.

Мишустин добавил, что во многих отраслях уровень с начала прошлого года уже превышен. Основные сложности уже преодолены.

По словам премьера, всплеск глобальной инфляции в мире произошел из-за безответственной политики ряда стран, в итоге мировая экономика испытывает колоссальный стресс.

«Эти действия оправдывались, в том числе борьбой с пандемией, а в итоге – вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители», – пояснил Мишустин.

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