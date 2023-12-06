Создатели сериала «Слова пацана» опровергли пересъемки финала

Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.8 комментариев
Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.32 комментария
В прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене Милли, обращаясь к украинским военным, сказал, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», утверждает WP со ссылкой на чиновника, присутствовавшего при разговоре, передает РИА «Новости».
Издание поясняет, что таким образом генерал хотел вдохновить ВСУ на проведение операций на территориях, контролируемых Россией.
Ранее в Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева. После этого глава украинской разведки попытался откреститься от слов об убийствах россиян.
«Коммерсант»: Российских офицеров приговорили к четырем годам заключения за неотражение атаки ВСУ
Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова судили по статье «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Речь шла о событиях в районе села Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года, когда ВСУ обстреляли территорию, предположительно, ракетами «Точка-У». В результате погибли семь военнослужащих, 43 получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники, порядка 30 – повреждены, пишет «Коммерсант».
Оба фигуранта не признали свою вину. Их приговорили к четырем годам заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. По данным источников издания, подсудимым могло грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима. Более 1,5 лет из срока подсудимые уже отбыли под следствием и вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.
Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев
Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».
По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.
Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.
Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.
Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.
Как пишет «Царьград», уехавший за границу Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации.
В «Песне года» он появится дважды: выступит сольно, а после в финале со всеми артистами. Кроме того, как пишет издание, за кулисами «Песни года» появилась певица Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США.
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что также в программе появится Алла Пугачева. Ее приезд в Россию в ноябре он связал с записью новогодней программы.
Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.
Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО
Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.
В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.
Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.
Немецкое издание Welt напомнило Зеленскому о его предвыборном обещании не идти на второй президентский срок
«Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», – цитирует издание РИА «Новости».
Впрочем, оставаться президентом Зеленскому это вряд ли помешает, поскольку и Зеленский, и парламентская оппозиция склоняются к переносу президентских и парламентских выборов на фоне военного положения, отмечает Welt.
В статье также указывается на конфликт политика с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, из-за чего утверждается, что «вокруг Зеленского неспокойно».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».
Госдеп США объявил награду в 7 млн долларов за информацию о российском бизнесмене Артеме Уссе
В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера говорится, что за информацию, которая позволит задержать Усса-младшего, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере до 7 млн долларов, передает ТАСС.
Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре прошлого года по запросу американской стороны, в марте он сбежал из-под домашнего ареста.
Датский Saxo Bank дал ежегодный «шокирующий прогноз» на 2024 год
Эпатажные прогнозы банка основаны на маловероятных событиях, но тем не менее могут повлиять на финансовые рынки, передает РБК.
В частности, в 2024 году мир приблизится к концу «старой нормальности». По мнению аналитиков, движение по траектории, по которой мир двигался после финансового кризиса 2008 года, было нарушено во время пандемии коронавируса, и в следующем году его ожидает «неопределенное будущее».
Нефть, по прогнозу банка, может достичь 150 долларов за баррель. Рост энергоресурса подстегнет реструктуризацию экономики Саудовской Аравии, страна пойдет по пути превращения в «центр туризма, отдыха и развлечений».
Также Саудовская Аравия предпримет успешную попытку выкупить у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов.
В сфере здравоохранения наступит кризис из-за скачка популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом. По мнению авторов прогноза, из-за таблеток люди перестанут заниматься спортом и начнут есть больше вредной еды.
Производство препаратов повысится, и на этом фоне «в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности».
Между тем в США придет конец капитализму, считают эксперты банка. На фоне президентских выборов 2024 года американское правительство вынуждено будет увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений.
В США сохранится инфляционное давление, а иностранные инвесторы будут и дальше выводить капитал. На этом фоне спрос на гособлигации будет слабым, «что спровоцирует резкий скачок доходности» по ним. Для нормализации стоимости заимствований правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов, что будет означать конец капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству.
Говоря о выборах в США, аналитики считают, что победу впервые одержит независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.
Он высказывается «против разжигающих войну демократов и корпоративных элит». Эта позиция найдет отклик у сторонников как и Демократической партии, так и Дональда Трампа, кандидата от республиканцев.
В целом банк прогнозирует новую политическую эру в США. Она начнется с резкого разворота от плутократии, так как избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам.
В прошлом году Saxo Bank также публиковал «шокирующие предсказания» на 2023 год.
NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины
Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.
Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.
NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.
Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.
Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.
Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.
Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.
Пугачева явилась в магазин в сопровождении помощницы и водителя, водитель остался ждать снаружи, сказал собеседник «Московского комсомольца».
По словам источника, артистке стало плохо, она пожаловалась на это продавцу. Она перемерила множество пар обуви, так как, утверждает источник, «у нее ноги каждый день отекают». Он добавил, что Пугачева только в этом магазине потратила 5 тыс. евро, она приобрела обувь и одежду.
Ранее Пугачеву также заметили около Киккского монастыря на Кипре. В мае Пугачеву видели на сцене на концерте группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.
В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту
Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».
Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.
По словам Жидкова, 24 профучастника подали заявки на получение разрешения на разблокировку собственных активов, еще 27 – на разблокировку клиентских активов, передает «Интерфакс». В первом случае не было выдано ни одной лицензии, во втором лицензии получили два профучастника.
Глава НРД добавил, что этот процесс еще не завершен из-за низкой скорости обработки лицензий, поскольку на него выделено мало ресурсов. Какие именно профучастники получили лицензии, не уточняется.
Вице-премьер Украины Верещук обвинила Польшу в захвате экономики страны в заложники
Верещук отметила, что блокада на польской границе идет уже месяц, в это время Украина терпит миллиардные потери. По ее словам, у поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика, передает РИА «Новости».
По мнению Верещук, всем украинским партнерам необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».
Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.
Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.
Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.
Между тем, в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.
Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России
Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.
Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.
Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.
В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.