После избиения мигрантами студентов в общежитии в Хабаровске прошли обыски

Первый ОРОВД СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил дело по признакам преступления, подпадающего под ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти), говорится в сообщении в Telegram-канале СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, вечером 28 ноября в общежитии Тихоокеанского госуниверситета «трое студентов-уроженцев Таджикистана грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам».

При участии сотрудников УФСБ по Хабаровскому краю, УМВД по краю и при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии в общежитии были проведены процессуальные действия, в ходе которых в следственном управлении по обстоятельствам произошедшего были опрошены 27 мигрантов. В итоге выявлены трое подозреваемых, все они в данный момент задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования дела будет дана оценка законности пребывания зарубежных граждан на территории России.