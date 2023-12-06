Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

Министр обороны Германии Писториус отказался считать Украину союзником

Tекст: Вера Басилая

Писториус в интервью телеканалу ZDF напомнил, что Германия находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая другие страны, но союзником Украины страна не является, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно.

Писториус также призвал делать ставки в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные трудности, отметив, что ход конфликта предсказать сложно.

Ранее премьер-министр Баварии потребовал, чтобы были прекращены выплаты украинским беженцам, прибывающим в Германию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом в Германии.