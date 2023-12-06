Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.27 комментариев
Блинкен предупредил о последствиях отказа Украине в новом пакете помощи
Блинкен заявил, что США откроют ящик Пандоры в случае отказа Украине в помощи
Если Сенат Конгресса США не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава Госдепа считает, что США должны гарантировать успех Киева и неудачу России. Отмечается, что в случае, если Вашингтон не выделит финансирование Украине, то это откроет ящик Пандоры, то есть агрессии по всему миру, передает ТАСС.
Блинкен отметил, что одобрение Сенатом помощи также важно и для Израиля.
В свою очередь, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США будут ответственны за поражение Украины, если не одобрят новую помощь Киеву.
Йеллен полагает, что у «Украины просто кончаются деньги», а без денег США в Киеве не было бы школ, больниц или чрезвычайных служб.
Ранее сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.