Блинкен предупредил о последствиях отказа Украине в новом пакете помощи

Блинкен заявил, что США откроют ящик Пандоры в случае отказа Украине в помощи

Tекст: Вера Басилая

Глава Госдепа считает, что США должны гарантировать успех Киева и неудачу России. Отмечается, что в случае, если Вашингтон не выделит финансирование Украине, то это откроет ящик Пандоры, то есть агрессии по всему миру, передает ТАСС.

Блинкен отметил, что одобрение Сенатом помощи также важно и для Израиля.

В свою очередь, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США будут ответственны за поражение Украины, если не одобрят новую помощь Киеву.

Йеллен полагает, что у «Украины просто кончаются деньги», а без денег США в Киеве не было бы школ, больниц или чрезвычайных служб.

Ранее сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.