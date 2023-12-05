Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.11 комментариев
Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита
Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт
Президент России Владимир Путин в ходе серии встреч с главами других государств в ближайшие дни планирует обсудить региональные конфликты, в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.
По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.