Арестован подозреваемый в убийстве подростка на остановке в Иркутске

Tекст: Алексей Дегтярев

Октябрьский райсуд заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Также продолжаются судебные процессы по остальным фигурантам. Всего по делу проходят шестеро.

Ранее СК сообщал, что задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года по подозрению в избиении до смерти подростка на остановке в Иркутске.