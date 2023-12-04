Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.14 комментариев
После убийства подростка на остановке в Иркутске задержаны подозреваемые
По делу об убийстве подростка на остановке «Лисиха» в Иркутске задержаны шесть подозреваемых
Следователи СУ СК по Иркутской области задержали шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года по подозрению в избиении до смерти подростка на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске.
1-м отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Иркутской области продолжается расследование дела, возбужденного по признакам преступления, подпадающего под ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), по факту убийства 15-летнего подростка, сообщает в Telegran-канале СК.
На данный момент задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Все они характеризуются отрицательно, некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности.
Следователи допросили всех участников конфликта, вечером 2 декабря произошедшего на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске. Согласно их показаниям, шесть человек вышли из сауны и направились на остановку. Они подошли к компании из пяти подростков и «на почве малозначительного словесного конфликта» стали их избивать. В результате 15-летнему мальчику было нанесено не менее четырех ножевых ранений, он скончался на месте.
Зачинщики с места преступления скрылись, но их личности были установлены благодаря совместной работе следователей СУ СК по Иркутской области, следователей-криминалистов, сотрудников угрозыска и СОБР.
Двое подозреваемых были задержаны в частном доме в Качугском районе, остальных задержали в Иркутске. У них изъяты телефоны и нож, ставший орудием преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
Следователи подчеркивают, что по результатам проведенных следственных действий связь популярного сериала с произошедшим преступлением не подтверждается.