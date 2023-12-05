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    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 12:47

    Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой

    Journal: Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дублина вывесили палестинский флаг над зданием мэрии в знак солидарности с Газой, сообщает ирландское издание Journal.

    Как сказано в материале, члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней, передает РИА «Новости».

    Решение было согласовано ведущими партиями и властями города. Отметим, что накануне горсовет подписал договор о дружбе с палестинским городом Рамалла.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа.

    4 декабря 2023, 07:59
    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек

    Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Коментарии (31)
    3 декабря 2023, 07:59
    Освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

    Россиянки Труфанова и Татти после освобождения из плена в секторе Газа выступили на митинге в Тель-Авиве

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу на многотысячном митинге в Тель-Авиве выступили Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, обе – гражданки России и Израиля, которые были заложницами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

    Акцию провели в поддержку семей заложников. Такие митинги проходят каждую субботу, но на этот раз в нем впервые приняли участие освобожденные заложники, передает РИА «Новости».

    Труфанова, ее мать, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены утром 7 октября из кибуца Нир Оз. Женщин на этой неделе ХАМАС отпустило, но Александр остается в заложниках.

    Труфанова поблагодарила собравшихся и призвала «продолжить освобождать» заложников. «Немедленно!» – заявила она.

    Параллельно с митингом из штаба министерства обороны к нации обратился глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил, что Израиль продолжит военную операцию.

    Труфанову и Татти освободили 29 ноября после «настоятельных обращений» России. Также была освобождена 13-летняя девочка, отец которой является гражданином России.

    Коментарии (30)
    2 декабря 2023, 15:35
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна, сообщил двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна.

    Он уточнил, что удар был нанесен по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа, передает РИА «Новости».

    Маджед Хассуна являлся гражданином России, он работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт Лахия на севере сектора Газа.

    Общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, число раненых достигло 40 652, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, один человек погиб, еще один получил ранения.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2023, 16:38
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    @ IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, данный факт проверяется, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Как указала Зарипова, в полученном сообщении от соотечественников, которые находятся в Газе, сказано, что российский гражданин Маджед Хассуна погиб в пятницу после удара Армии обороны Израиля по дому, где проживали его отец и другие родственники. По ее словам, пока нет возможности однозначно верифицировать этот факт, поскольку интенсивные боевые действия в секторе вновь возобновлены, передает ТАСС.

    Она уточнила, что сейчас других данных у представительства России нет.

    Ранее двоюродный брат Маджеда Хассуны Мохаммед сообщил, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна.

    Напомним, что количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 16:45
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал из Катара команду переговорщиков.

    Сообщается, что сделано это было из-за «тупика в переговорах» по освобождению заложников, передает ТАСС.

    «ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, предусматривающего освобождение детей и женщин по списку, который был направлен и утвержден ХАМАС», – говорится в сообщении.

    В ведомстве поблагодарили руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа, а также 24 иностранцев.

    Коментарии (5)
    3 декабря 2023, 17:28
    New York Times: Израиль намерен провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    После операции высокой интенсивности израильские силы, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Коментарии (8)
    2 декабря 2023, 23:04
    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»

    Глава минобороны Израиля Галант заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа «в полную силу»

    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу», заявил министр обороны страны Йоав Галант.

    Галант сказал, что «ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня». Приказ о возобновлении боевых действий Галант отдал после того, как ХАМАС, по его словам, отказался вернуть 17 заложников в рамках договоренностей. Результаты возобновления израильских ударов Галант назвал «очень впечатляющими», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, «все более мощные удары» по ХАМАС продолжатся, пока палестинское движение «не будет соблюдать условия соглашения». Израильская армия намерена предпринять «все возможное для достижения установленных ранее целей», передает ТАСС.

    Галант заявил, что войска «вернулись в бой со всей мощью». Военная операция Израиля возобновляется «с той точки», где была приостановлена. «Мы стремимся к выполнению всех целей войны: победа над ХАМАС, уничтожение его военных и управленческих возможностей, не позволить ему больше править в Газе и вернуть всех наших похищенных домой», – сказал Галант.

    Напомним, Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2023, 19:01
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены, сообщили в представительстве при Палестине.

    В Telegram-канале ведомстве указали, что в субботу возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из Газы российских граждан и их близких родственников-палестинцев.

    Отмечается, что эвакуацию решили продолжить после вновь начавшихся боевых действий. В пресс-службе подчеркнули, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

    «Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации росграждан и членов их семей из зоны конфликта», – говорится в сообщении.

    Ранее российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа. В ведомстве добавили, что Хассуна не значится в списках на эвакуацию, ни он, ни его родные в Представительство не обращались.

    В минувшую субботу в Москву доставили 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, самолет Ил-76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек. Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за сутки прошли свыше 100 российских граждан.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 17:57
    США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

    Кирби: США считают план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС полезной тактикой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль планирует ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Как указал Кирби NBC, ликвидация руководства «пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции». По его словам, именно на этом и сфокусирован Израиль, поскольку это «полезная тактика», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    В прошлое воскресенье израильские военные до начала перемирия в Газе ликвидировали пять высокопоставленных командиров ХАМАС.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 17:43
    Названо число погибших с начала эскалации в Газе

    Минздрав сектора Газа: Число жертв с начала эскалации превысило 15,5 тыс. человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 15,5 тыс. человек, пострадали около 41 тыс., сообщил Минздрав палестинского анклава.

    По данным ведомства, «число жертв израильской агрессии возросло до 15 523», более 41 316 человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В воскресенье New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что в ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, а число раненых достигло 40 652 человек.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    49 комментариев


    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 19:50
    Кирби: Палестинская администрация не может управлять сектором Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинская национальная администрация (ПНА) не в состоянии контролировать сектор Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

    Он подчеркнул, что в Белом доме не считают, что Палестинская администрация сейчас находится в состоянии осуществлять надежный контроль над сектором Газа, но ПНА должна сыграть свою роль, передает ТАСС.

    Ранее Кирби заявил, что Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников.

    Коментарии (3)
    2 декабря 2023, 23:50
    Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве впервые за 11 дней

    В центральной части Израиля впервые за 11 дней прозвучали сирены воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Впервые за 11 дней в центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом активирована система ПРО «Железный купол», сообщают информационные агентства.

    Сообщается о взрывах, характерных для перехвата ракет. Тревога объявлена почти над всей тель-авивской агломерацией и над рядом других городов, передает РИА «Новости».

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву. Утверждается, что ракетный обстрел стал «ответом на убийства мирного населения» израильскими военными, передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу».

    Коментарии (2)
    3 декабря 2023, 17:45
    Прокурор МУС пообещал тщательное расследование преступлений в Израиле и Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пообещал, что будет проведено тщательное расследование предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине, говорится в его заявлении, опубликованном по итогам визита в Израиль и Палестину.

    В заявлении говорится, что в работе МУС будет «полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде», передает ТАСС.

    Во время поездки прокурор встретился с родственниками жертв преступлений, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    Ранее Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2023, 22:24
    Израиль обвинил ХАМАС в отказе освободить 17 женщин и детей

    Глава минобороны Израиля Галант обвинил ХАМАС в нарушении соглашения об освобождении заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское радикальное движение ХАМАС нарушило договоренности, отказавшись освободить 17 женщин и детей, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заверил, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками движения в Газе.

    Галант подчеркнул, что в соответствии с договоренностями «ХАМАС должно вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября». По его словам, ХАМАС нарушило свои обязательства, так как, вернув 80 человек, «отказывается вернуть» еще 15 женщин и двоих детей, передает ТАСС.

    Израиль не собирается вести переговоры по другим группам заложников, пока не будут освобождены эти 17 человек, поскольку такие переговоры оказались бы «отказом от возвращения 17 женщин и детей, еще находящихся в руках ХАМАС», сказал министр обороны.

    В свою очередь, аль-Арури заявил: «Оккупация настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет». Он заверил, что ХАМАС передало всех «женщин и детей, которые были» у палестинского движения. «Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Аль-Арури сказал, что у ХАМАС в заложниках остаются израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. ХАМАС не собирается вести переговоры по их передаче Израилю, пока тот «не прекратит агрессию против сектора Газа».

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 19:41
    Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль должен соблюдать международное право после истечения срока перемирия между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС и возобновления боевых действий, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель, после вновь начавшихся боевых действий уже видно огромное количество погибших среди мирного населения. По его словам, то, как Израиль осуществляет свое право на самооборону, имеет значение. Он подчеркнул, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право и все законы войны, уточнив, что это не только моральное обязательство, но и юридическое, передает РИА «Новости».

    Боррель подчеркнул, что периода перемирия было недостаточно для доставки необходимой гуманитарной помощи, поэтому необходимо снова начать гуманитарные паузы.

    В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (2)
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      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

      5 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

      19 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

      6 комментариев
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