Journal: Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказано в материале, члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней, передает РИА «Новости».

Решение было согласовано ведущими партиями и властями города. Отметим, что накануне горсовет подписал договор о дружбе с палестинским городом Рамалла.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа.