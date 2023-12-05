Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.5 комментариев
Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой
Journal: Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой
Власти Дублина вывесили палестинский флаг над зданием мэрии в знак солидарности с Газой, сообщает ирландское издание Journal.
Как сказано в материале, члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней, передает РИА «Новости».
Решение было согласовано ведущими партиями и властями города. Отметим, что накануне горсовет подписал договор о дружбе с палестинским городом Рамалла.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа.