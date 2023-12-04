Эрдоган обвинил Запад в поддержке «убийств детей» в секторе Газа

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Именно они годами читали нам лекции о демократии и праве. Не они ли говорили о свободе слова?», – приводит ТАСС слова Эрдогана во время выступления в Анкаре.

Турецкий президент добавил, что многие западные институты во время трагедии продемонстрировали свою несостоятельность, а международные журналистские не могут произнести ни слова в защиту убитых в секторе Газа коллег.

«То, чему мы стали свидетелями, показало нам истинное лицо многих структур – от западных демократий до глобальных корпораций. ООН институционально не выдержала испытания Газой», – подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником Газы» и заявил, что его следует судить как военного преступника.

Ранее сообщалось, что турецкий президента в понедельник прибудет в Доху, где обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани шаги по возобновлению гуманитарной паузы в секторе Газа.