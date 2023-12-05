Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.9 комментариев
Финская таможня начала расследование поставок дронов в Россию
Финская таможня расследует поставку почти 3,5 тыс. дронов в Россию в обход санкций
Таможня Финляндии ведет расследование в отношении двух компаний, поставлявших за рубеж, в том числе в Россию, различное оборудование, включая дроны.
Как сообщается в пресс-релизе ведомства, две финские компании оформили более 30 операций на поставку санкционных товаров транзитом через Россию, передает ТАСС.
В Финляндии предполагают, что в итоге груз так и остался на территории России.
Как следует из пресс-релиза, таможня подозревает, что в России оказалось почти 3,5 тыс. беспилотников, причем продукция была растаможена для экспорта в другую страну, общая стоимость дронов составила более 2 млн евро.
Также фирмы поставляли электронику, микроконтроллеры, полупроводники и другое оборудование, которое может использоваться в военных целях. Финская таможня утверждает, что «по результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России».
В данный момент под следствием находятся шесть человек, один из них уже помещен под стражу, дело будет передано в прокуратуру в декабре, сообщает таможня.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что СВО выявила истинное отношение Финляндии к русским.