Путин: У России и Турции много интересных совместных проектов

Путин заявил о большом количестве совместных проектов России и Турции в сфере торговли и высоких технологий

«У нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и в сфере высоких технологий», – приводит слова российского президента ТАСС.

В качестве примера успешных двусторонних проектов с Турцией Путин привел энергетическую сферу, сотрудничество в которой, по словам президента, «носит подлинно стратегический характер».

В частности, по его словам, в Турции продолжается эксплуатация трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», строятся атомная электростанция «Аккую» и газораспределительный хаб.

Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.