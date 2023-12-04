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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

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    4 декабря 2023, 19:48

    Путин: У России и Турции много интересных совместных проектов

    Путин заявил о большом количестве совместных проектов России и Турции в сфере торговли и высоких технологий

    Россия и Турция будут реализовывать «много-много» интересных проектов и совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и высоких технологий, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых посол Турции в Москве Танжу Бильгич.

    «У нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и в сфере высоких технологий», – приводит слова российского президента ТАСС.

    В качестве примера успешных двусторонних проектов с Турцией Путин привел энергетическую сферу, сотрудничество в которой, по словам президента, «носит подлинно стратегический характер».

    В частности, по его словам, в Турции продолжается эксплуатация  трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», строятся атомная электростанция «Аккую» и газораспределительный хаб.

    Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.

    4 декабря 2023, 15:25
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрит павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    Также глава государства вручит премию «Волонтер года» – церемония пройдет в рамках гражданского форума «Мы вместе». Участие в нем принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран, передает ТАСС.

    Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля. На выставке демонстрируются важнейшие достижения России в различных отраслях экономики.

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    4 декабря 2023, 16:15
    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы

    Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы

    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых могут посадить на 12 лет за злоупотребления и превышение должностных полномочий. На таком сроке наказания настаивает региональная прокуратура.

    «Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

    По версии следствия, в декабре 2011 года Белых ради «создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора» добился выделения денег областного бюджета «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников. При этом компания потратила бюджетные деньги на текущие нужды, а квартиры стали сдавать в аренду.

    Помимо этого, в 2015 году Белых обеспечил заключение договора займа КРИК с одной из компаний региона на 320 млн рублей. На деле, по данным следствия, он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды иных фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии.

    Впоследствии в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей, что причинило региональному бюджету материальный ущерб.

    Ранее сообщалось, что Никите Белых предъявили новое обвинение.

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    4 декабря 2023, 18:59
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В мире нарастают кризисные явления, однако на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней «однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок».

    В ноябре Путин сообщил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

    Ранее глава государства заявил, что открытый, многообразный, представительный, безопасный, справедливый и равноправный мир – мир, к которому стремится Россия.

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    4 декабря 2023, 13:51
    Бывший американский разведчик предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Если Болгария решится под влиянием США начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.

    «Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы не видели только что, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию», – приводит слова Риттера РИА Новости.

    Эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы сейчас являются самой боеспособной армией на планете, поскольку не только хорошо оснащены и обучены, но и прошли испытание в боевых условиях, которых «никогда не было у НАТО», а также умеют побеждать.

    «Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать. Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?», – поинтересовался аналитик у журналиста.

    Риттер призвал Болгарию выйти из-под влияния США, чтобы не быть вовлеченной в конфликт с Россией и вести независимую экономическую политику, выстраивать с Москвой взаимовыгодные отношения без влияния западных санкций.

    Ранее сообщалось, что болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче киевскому режиму ста списанных БТР.

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    4 декабря 2023, 16:40
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

    Участники «Движения первых» познакомили Путина с экспозицией «Первые в России – стране возможностей», восемь залов которой посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер также осмотрел экспозицию министерства промышленности и торговли «Сделано нами», повествующую о вызовах, с которыми сталкивались отечественные предприятия и изобретатели, а также о современных достижениях промышленности в регионах.

    Кроме того, президент посетил выставочный павильон «Атом», посвященный истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

    В субботу выставку-форум «Россия» посетил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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    4 декабря 2023, 13:02
    Эрдоган обвинил Запад в поддержке «убийств детей» в секторе Газа

    Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению президента Турции, сектор Газа стал лакмусовой бумажкой для глобальной системы, которая показала истинное лицо многих структур – от западных демократий до глобальных корпораций.

    «Именно они годами читали нам лекции о демократии и праве. Не они ли говорили о свободе слова?», – приводит ТАСС слова Эрдогана во время выступления в Анкаре.

    Турецкий президент добавил, что многие западные институты во время трагедии продемонстрировали свою несостоятельность, а международные журналистские не могут произнести ни слова в защиту убитых в секторе Газа коллег.

    «То, чему мы стали свидетелями, показало нам истинное лицо многих структур – от западных демократий до глобальных корпораций. ООН институционально не выдержала испытания Газой», – подчеркнул Эрдоган.

    Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником Газы» и заявил, что его следует судить как военного преступника.

    Ранее сообщалось, что турецкий президента в понедельник прибудет в Доху, где обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани шаги по возобновлению гуманитарной паузы в секторе Газа.

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    4 декабря 2023, 12:16
    В Мраморном море произошло землетрясение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Мраморного произошло землетрясение, толчки фиксировались в Стамбуле и в Бурсе, сообщили в турецком управлении по чрезвычайным ситуациям.

    Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5,1 км в провинции Бурса в Мраморном море, его магнитуда составила 5,1, сообщил телеканал TRT со ссылкой на управление, передает ТАСС.

    Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

    Толчки ощущались в европейской части Стамбула около 10.43 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что начата проверка на предмет ущерба от землетрясения.

    Между тем российское генконсульство в Стамбуле заявило, что информации о пострадавших в городе не поступало.

    До этого сейсмологи Турции предупреждали о возможном землетрясении в районе Стамбула. Согласно их прогнозам, если магнитуда толчков достигнет 7,0, то около 90 тыс. строений в городе могут обрушиться сразу, а 260 тыс. домов получат повреждения и станут непригодными для проживания.

    В конце ноября в Турции также происходило землетрясение магнитудой 3,5. В феврале жертвами серии землетрясений в Турции стали более 50 тыс. человек.

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    4 декабря 2023, 12:13
    Песков сообщил, что авторский экземпляр мемуаров Назарбаева передадут Путину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авторский экземпляр мемуаров первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» получит президент России Владимир Путин, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков о передаче книги сообщил, отвечая на вопрос о том, читал ли уже глава российского государства книгу, где ему посвящена отдельная глава, передает ТАСС.

    Ранее Назарбаев в мемуарах высоко оценил действия Путина на посту президента России.

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    4 декабря 2023, 17:44
    Путин пообещал исполнить три детских желания

    Путин принял участие в акции «Елка желаний»

    Путин пообещал исполнить три детских желания
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит три детских желания – поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

    Во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ российский лидер снял с «Елки желаний» три шара с желаниями детей. Глава государства поможет девочке Ксении попробовать себя в роли ведущей новостей. Никита Мирошниченко загадал посетить Эрмитаж в Петербурге, а третий ребенок сообщил, что хочет побывать на озере Байкал, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту ставропольского мальчика. Желанием Давида Шмелева из Ставропольского края стало посещение Военной академии Вооруженных сил. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в «Москвариум», а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.

    Кроме того, Путин исполнил желания двух других детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

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    4 декабря 2023, 17:40
    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание

    Депутат Хинштейн рассказал о новом пакете законов против утечек личных данных пользователей

    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание
    @ Annette Riedl/ZB/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Новые штрафы и меры наказаний за утечку персональных данных и их незаконное использование призваны не только увеличить ответственность злоумышленников за преступления, но и улучшить уровень информационной защиты российских компаний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Александр Хинштейн. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.

    «Проект внесения изменений в кодекс об административных правонарушениях предлагает серьезное увеличение штрафов для операторов за инциденты с персональными данными. Предусмотрено и введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение личных материалов, полученных незаконным путем», – сказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Кроме того, упомянуты и меры в отношении ресурсов, которые занимаются распространением персональной информации. Самые значительные меры наказания будут применяться к организованным группировкам, которые совершили незаконные действия с базами данных. В отношении этих преступников будут налагаться значительные штрафы», – отмечает он.

    «Так, предусмотрено взыскание крупных выплат, вплоть до 3 млн рублей в случае наличия тяжких последствий либо действий организованной группы. Помимо этого, злоумышленников может ожидать запрет на занятие определенными видами деятельности, а также принудительные работы», – подчеркивает собеседник. –  «В случае если человек является создателем ресурсов, распространяющих краденые персональные данные, то его может ожидать и лишение свободы сроком до пяти лет. На мой взгляд, данный пакет законов не только станет мотивацией для бизнеса вкладываться в развитие информационной безопасности, но и поможет правоохранительным органам эффективнее бороться с киберпреступностью».

    Ранее «Единая Россия» по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Наказание до восьми лет лишения свободы будет предусмотрено для злоумышленников, способствовавших утечке личной информации пользователей за рубеж. В случае если данные действия привели к возникновению угрозы для жизни пострадавшего, наказание может быть увеличено до 10 лет.

    Отдельный вид ответственности предусмотрен для тех, кто «делает бизнес» на краденых данных. Преступникам этой категории грозит большой штраф и тюремное заключение до пяти лет. Если утечка данных коснется от одного до десяти тысяч субъектов, то с преступника будет взыскано от 3 до 5 млн рублей. Если количество пострадавших составит до 100 тыс., то сумма штрафа может возрасти до 10 млн. В ситуации, когда число жертв превысит данную цифру, обязательная выплата составит до 15 млн. Кроме того, предусмотрены наказания и за повторные утечки.

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    4 декабря 2023, 12:02
    Песков анонсировал визит Путина на выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент поучаствует в церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года – 2023» в рамках премии «Мы вместе», она пройдет на ВДНХ, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что после этого Путин посетит саму выставку.

    В графике главы государства на этой неделе значатся международные контакты, но они пройдут не в понедельник.

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    4 декабря 2023, 19:15
    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии

    Путин заявил, что заморозка в отношениях между Россией и Германией невыгодна обеим странам, но в первую очередь ФРГ

    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    «Замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

    «Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией – причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, – невыгодно. Но оно невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия десятилетиями «надежно, без сбоев», «по доступным ценам» снабжала ФРГ «экологически чистым газовым топливом», нефтью, другими энергетическими товарами и сырьем, однако это сотрудничество было подорвано, в том числе «в буквальном смысле» в ходе диверсии на «Северных потоках».

    Ранее Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.




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    4 декабря 2023, 17:37
    Путин оценил работу помогающих бойцам СВО волонтеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Волонтер года – 2023» выразил благодарность российским волонтерам, оказывающим помощь военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации на Украине.

    «Я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что волонтеры оказывают помощь как напрямую бойцам СВО, так и их семьям в тылу.

    В понедельник президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вручил премию «Волонтер года».

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    4 декабря 2023, 18:44
    Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
    Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств призвал послов посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

    «Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине дня мне нужно было приять участие в публичных мероприятиях, прежде всего речь идет, конечно, о посещении выставки на ВДНХ… Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет, – страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

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    4 декабря 2023, 19:07
    Путин: Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот 21 вновь прибывшего посла иностранных государств.

    Церемония вручения верительных грамот проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами. «Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез в Уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», – сказал глава государства.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы», – отметил Путин.


    В пятницу Кремль анонсировал церемонию вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину.

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