Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Путин: У России и Турции много интересных совместных проектов
Путин заявил о большом количестве совместных проектов России и Турции в сфере торговли и высоких технологий
Россия и Турция будут реализовывать «много-много» интересных проектов и совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и высоких технологий, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых посол Турции в Москве Танжу Бильгич.
«У нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и в сфере высоких технологий», – приводит слова российского президента ТАСС.
В качестве примера успешных двусторонних проектов с Турцией Путин привел энергетическую сферу, сотрудничество в которой, по словам президента, «носит подлинно стратегический характер».
В частности, по его словам, в Турции продолжается эксплуатация трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», строятся атомная электростанция «Аккую» и газораспределительный хаб.
Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.