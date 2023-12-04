Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Путин: Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами
Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот 21 вновь прибывшего посла иностранных государств.
Церемония вручения верительных грамот проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин отметил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами. «Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез в Уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», – сказал глава государства.
«Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы», – отметил Путин.
В пятницу Кремль анонсировал церемонию вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину.