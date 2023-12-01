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Путин примет верительные грамоты новых послов ФРГ, Турции и Казахстана
Президент примет верительные грамоты у 21 нового посла в России
В понедельник в Кремлевском дворце пройдет церемония получения верительных грамот у 21 вновь прибывшего посла других стран, грамоты примет президент Владимир Путин.
Верительные грамоты вручат Танжу Бильгич (Турецкая Республика), Александр Граф Ламбсдорфф (Федеративная Республика Германия), Даурен Абаев (Республика Казахстан), сообщается на сайте Кремля.
Церемония по традиции состоится в Александровском зале 4 декабря, всего грамоты вручит 21 посол.
Также грамоты вручат: Жозеф Нкурунзиза (Республика Бурунди), Чам Угала Урят (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Сейду Камиссоко (Республика Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Республика Гамбия), Марк Бенг Эк Нео (Республика Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Королевство Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Республика Словения), Томас Райзен (Великое Герцогство Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Исламская Республика Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжирская Народная Демократическая Республика), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Государство Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Исламская Республика Мавритания), Найджел Филип Кейси (Соединенное Королевство Британии и Северной Ирландии), Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркменистан), Екатерини Ксагорари (Греческая Республика), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
Вручение верительных грамот означает начало дипломатической карьеры нового посла в России. Такие церемонии проходят на постоянной основе. Последняя церемония прошла 5 апреля. Тогда грамоты вручили 17 послов.