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    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    12 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    12 комментариев
    1 декабря 2023, 16:19

    Путин примет верительные грамоты новых послов ФРГ, Турции и Казахстана

    Президент примет верительные грамоты у 21 нового посла в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник в Кремлевском дворце пройдет церемония получения верительных грамот у 21 вновь прибывшего посла других стран, грамоты примет президент Владимир Путин.

    Верительные грамоты вручат Танжу Бильгич (Турецкая Республика), Александр Граф Ламбсдорфф (Федеративная Республика Германия), Даурен Абаев (Республика Казахстан), сообщается на сайте Кремля.

    Церемония по традиции состоится в Александровском зале 4 декабря, всего грамоты вручит 21 посол.

    Также грамоты вручат: Жозеф Нкурунзиза (Республика Бурунди), Чам Угала Урят (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Сейду Камиссоко (Республика Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Республика Гамбия), Марк Бенг Эк Нео (Республика Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Королевство Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Республика Словения), Томас Райзен (Великое Герцогство Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Исламская Республика Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжирская Народная Демократическая Республика), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Государство Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Исламская Республика Мавритания), Найджел Филип Кейси (Соединенное Королевство Британии и Северной Ирландии), Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркменистан), Екатерини Ксагорари (Греческая Республика), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).

    Вручение верительных грамот означает начало дипломатической карьеры нового посла в России. Такие церемонии проходят на постоянной основе. Последняя церемония прошла 5 апреля. Тогда грамоты вручили 17 послов.

    29 ноября 2023, 10:59
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции

    Shot: Убитые в Турции россиянки были застрелены и вывезены в пригород

    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданки России 42-летняя риелтор и модель Ирина и ее 15-летняя дочь были застрелены, их тела перевезли в пригород Бодрума на юго-западе Турции, сообщают СМИ.

    Россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные следствия.

    По предварительной информации, преступник завернул тела убитых в простыни, погрузил в автомобиль и выехал за город. Позже тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне у дороги к бухте Тавшанбурун в трех метрах друг от друга.

    По одной из версий, к убийству мог быть причастен бывший муж женщины – гражданин Финляндии, он находится в розыске.

    Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой, у бывшего мужа Ирины Двизовой был запрет на приближение к ней и к ее дочери, выданный полицией Турции. Пара, как рассказала подруга, давно была в разводе, у них есть общий сын. «Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», – добавила собеседница.

    Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что проверяет данные об убийстве двух россиянок в Турции.

    Коментарии (36)
    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (45)
    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (18)
    28 ноября 2023, 20:07
    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    FT: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная канцлером Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья», пишет газета Financial Times.

    Как пишет издание, система предполагала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере 200 млрд евро, после этого предполагалось использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения, передает RT.

    При этом в прошлом году из фонда выплатили всего 30 млрд долларов, остальные деньги перенесли на 2023 год. Суд решил, что это привело к нарушению принципа, подразумевающего использование заемных средств в том году, на который они были утверждены.

    В публикации утверждается, что система рухнула после того, как КС Германии принял решение об изъятии из бюджета 60 млрд евро по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС.

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    29 ноября 2023, 19:43
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

    Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

    Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

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    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 09:51
    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

    Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда, пишут немецкие СМИ.

    В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

    Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

    Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

    При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

    Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

    «Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


    Коментарии (98)
    30 ноября 2023, 17:38
    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 14:12
    Эрдоган придумал для Нетаньяху историческое прозвище

    Эрдоган: Нетаньяху вошел в историю как «мясник сектора Газа»

    Эрдоган придумал для Нетаньяху историческое прозвище
    @ Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

    Эрдоган подчеркнул, что с 7 октября Израиль проводит «самые вероломные нападения» на жителей Газы «в истории человечества».

    «Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Турецкий лидер пообещал, что Анкара «не забудет», что Запад, за исключением «одной или двух» стран, не отреагировал на события в Газе, и заверил, что Турция будет поддерживать палестинский анклав «всеми силами». Он добавил, что Турция будет настаивать на привлечении израильской администрации к ответу «перед международным правом и совестью человечества».

    Ранее Эрдоган не исключал, что Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну».

    Коментарии (6)
    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

    Коментарии (13)
    28 ноября 2023, 17:52
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия

    Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов

    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.

    Ранее президент России назвал преступлением попытки расколоть российское общество

    Коментарии (22)
    30 ноября 2023, 01:03
    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине

    Глава МИД Германии Бербок заявила об уходе Украины из «фокуса общественного мнения»

    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает «фатальным» исчезновение Украины из фокуса общественного мнения.

    На полях заседания Совета НАТО – Украина Бербок призвала продолжать помощь Украине на пути к «миру, свободе и безопасности» и приложить к этому все возможные усилия, передает РИА «Новости».

    Напомним, Бербок в Киеве заявила, что Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее мнению, расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью». Бербок считает, что вступление Украины в Евросоюз отвечает геополитическим интересам ЕС.

    Коментарии (12)
    28 ноября 2023, 16:48
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, потому что россияне отстаивают безопасность и благополучие народа, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском соборе.

    «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – отметил глава государства. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

    Президент отметил, что сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма: «Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено».


    Ранее Путин по видеосвязи начал выступление на Всемирном русском народном соборе.

    Коментарии (47)
    29 ноября 2023, 09:49
    Появились данные об убийстве двух россиянок в Турции

    Генконсульство России в Анталье проверяет сообщения об убийстве двух россиянок в Турции

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральное консульство России в Анталье проверяет сообщения СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум на юго-западе Турции.

    В дипмиссии сообщили ТАСС, что генконсульство находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации.

    В сентябре в турецком Эрзуруме была найдена мертвой фемактивистка из России Анастасия Емельянова. Ее жених, с которым она познакомилась в «Тиндере», арестован по подозрению в убийстве.

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